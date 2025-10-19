به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آدام سندلر قرار است ۵ فوریه ۲۰۲۶ جایزه مدرن مستر جشنواره بینالمللی فیلم سانتا باربارا را دریافت کند.
در این رویداد وی همچنین با همراهی لئونارد مالتین درباره کار و حرفه خود صحبت میکند و جدیدترین فیلم او «جی کلی» ساخته نوآ بامباک که در آن در نقش مدیر بازیگری با بازی جورج کلونی را بازی کرده، به نمایش درمیآید.
سندلر در طول ۳ دهه دوران کاریاش به عنوان کمدین، بازیگر، نویسنده، تهیهکننده و نوازنده شناخته شده و «گیلمور خوشحال»، «فضانورد»، «عشق مست»، «کلاهبرداری»، «جواهرات تراش نخورده» و … از جمله فیلم های وی هستند.
جایزه استاد مدرن که سال ۱۹۹۵ ایجاد شد هر سال در جشنواره سانتاباربارا برای تجلیل از چهرهای که با دستاوردهایش در صنعت سینما به غنی شدن فرهنگ کمک کرده، اهدا میشود. این جایزه از سال ۲۰۱۵ به افتخار مالتین منتقد و مجری قدیمی جشنواره بینالمللی فیلم سانتا باربارا، به نام جایزه استاد مدرن مالتین خوانده میشود.
پیش از سندلر بازیگرانی چون آنجلینا جولی، جیمی لی کرتیس، نیکول کیدمن، خاویر باردم، رابرت داونی جونیور، دنزل واشنگتن، کیت بلانشت، جورج کلونی، کریستوفر پلامر و فیلمسازان تحسینشدهای مانند کریستوفر نولان، جیمز کامرون، کلینت ایستوود و پیتر جکسون این جایزه را دریافت کردهاند.
در این جشنواره بیش از ۵۰ برنده و نامزد جایزه اسکار از جمله زویی سالدانا، کلمن دومینگو، رالف فاینس، آدرین برودی، گای پیرس، مونیکا باربارو، سلنا گومز، آریانا گرانده، کلارنس مککلین، مایکی مدیسون، جان ماگارو، سباستین استن، فرناندا تورس، تیموتی شالامی و … تجلیل شدهاند.
جشنواره بینالمللی فیلم سانتا باربارا از ۴ تا ۱۴ فوریه (۱۵ تا ۲۵ بهمن) برگزار میشود. چهل و یکمین دوره این جشنواره شامل نمایش فیلم، جلسه پرسش و پاسخ با فیلمسازان، میزگردهای تخصصی و تجلیل از چهرههای سرشناس خواهد بود.
