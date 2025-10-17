https://mehrnews.com/x39kgH ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱:۰۸ کد خبر 6624980 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱:۰۸ بسته خبری شبانه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 11 MB کد خبر 6624980 کپی شد مطالب مرتبط زبان و فرهنگ؛ هویت ماندگار مردم سیستان و بلوچستان بیجار: توسعه سیستان و بلوچستان با همگرایی اقشار مختلف مردم محقق میشود وزش باد نسبتا شدید همراه با گرد و غبار در شمال سیستان و بلوچستان امام جمعه زاهدان: دفاع قاطع تنها راه مواجهه با دشمن مسلح و تجاوزگر است امام جمعه موقت زابل: تاریخ جنایات رژیم صهیونیستی را فراموش نخواهد کرد امام جمعه زهک: توانمندسازی راهکار ریشه کنی فقر است برچسبها زاهدان بسته خبری خبرگزاری مهر
نظر شما