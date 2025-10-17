امام جمعه زاهدان: دفاع قاطع تنها راه مواجهه با دشمن مسلح و تجاوزگر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان، شناخت مبانی دینی در مواجهه با دشمن را یکی از راههای تحصیل تقوای الهی دانست.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با استناد به آیات قرآن، مسیر برخورد با دشمن را در سه مرحله تشریح کرد: دعوت با حکمت و اندرز، تعامل مسالمتآمیز با غیرمسلمانانی که تعرضی ندارند، و در نهایت، مقابله قاطع با دشمنان مسلح و متجاوز.
وی تأکید کرد: اسلام، در برابر دشمنی که به مسلمانان تعرض کند، دستور جهاد و دفاع میدهد و مؤمنان باید با صلابت در برابر چنین دشمنی بایستند.
امام جمعه زاهدان با اشاره به آیه «فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ»، هشدار داد: پیشنهاد صلح از سوی جامعه اسلامی در شرایط برتری، نشانه ضعف تلقی میشود. در حالیکه اگر دشمن تقاضای صلح کند، نشاندهنده شکست اوست و در آن صورت، پذیرش صلح با حفظ توان دفاعی و توکل بر خدا جایز است.
ضرورت تقویت توان نظامی و دفاعی در برابر دشمنان ایران اسلامی
وی افزود: قرآن کریم مؤمنان را به تقویت توان نظامی و دفاعی توصیه میکند تا دشمن جرأت تجاوز نداشته باشد.
آیت الله محامی با اشاره به آیه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة»، بر ضرورت آمادگی همهجانبه تأکید کرد.
در پایان، آیتالله محامی با اشاره به آیات سوره توبه، تصریح کرد: اگر دشمن پس از پیمانشکنی و خیانت، به دین و جامعه اسلامی تعرض کند، دیگر راهی جز جهاد باقی نمیماند. مؤمنان باید با صبر، قدرت و توکل، در برابر چنین دشمنی بایستند و عزت خود را از خداوند بجویند، نه از سازش با دشمنان.
