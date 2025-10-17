  1. استانها
امام جمعه موقت زابل: تاریخ جنایات رژیم صهیونیستی را فراموش نخواهد کرد

زابل - امام جمعه موقت زابل گفت: کشتار کودکان و زنان بی‌دفاع، به‌ ویژه در سرزمین‌های اسلامی، جنایتی است که تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیخ، در خطبه‌های نماز جمعه زابل با اشاره به روز جهانی ریشه‌کنی فقر، اقتصاد توانمند را عامل مهمی در استقلال و سلطه‌ناپذیری کشور دانست و تأکید کرد: دل مسئولان باید برای رفع محرومیت‌ها و کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی بتپد. کسب ثروت از مسیر مشروع جرم نیست، اما تبعیض در توزیع منابع اقتصادی و انسانی به‌شدت محکوم است.

امام جمعه موقت زابل همچنین با اشاره به روز جهانی نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی، جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و افزود: کشتار کودکان و زنان بی‌دفاع، به‌ویژه در سرزمین‌های اسلامی، جنایتی است که تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد.

وی به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، نقش مساجد و هیئت‌های مذهبی را در تقویت روحیه جوانمردی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و افسردگی بسیار مؤثر دانست.

در بخش پایانی سخنان، حجت‌الاسلام شیخ سیاست ایران‌هراسی مقامات آمریکایی را نخ‌نما و بی‌اعتبار خواند و اهداف پشت پرده آن را شامل رونق بازار فروش تسلیحات، تثبیت سلطه در منطقه و ایجاد تفرقه میان کشورهای اسلامی عنوان کرد.

