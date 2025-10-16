به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار در شورای اداری و جمع مردم فنوج که ظهر پنجشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان وسیعترین و در عین حال دشوارترین استان کشور در ابعاد مختلف مدیریتی و اجرایی است، اما همین گستردگی، ظرفیتی بیبدیل برای پیشرفت ملی محسوب میشود.
استاندار سیستان وبلوچستان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکید مقام معظم رهبری بر وحدت و عدالت، افزود: رئیسجمهور دکتر مسعود پزشکیان با شعار وفاق وارد عرصه شد و در عمل نیز پایبند به آن است؛ ما نیز در استان بر اساس همین راهبرد، وحدت اقوام و مذاهب، اعتمادسازی و همدلی را مبنای حرکت قرار دادهایم.
وی خاطرنشان کرد: توسعه استان باید بر پایه مصوبات ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۱ و با هدف رفع احساس «کمتر توسعهیافتگی» دنبال شود، نه با نگاه صرف به محرومیت.
بیجار افزود: اجرای عدالت، کاهش شکاف اجتماعی و شایستهسالاری در انتصابات بویژه برای جامعه اهل سنت و بلوچ از اولویتهای کاری استانداری است.
استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان گفت: مرز، دریا، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصتهای بزرگ احیای اقتصاد کلان استان هستند و دولت با تزریق منابع قابل توجه، پروژههای زیرساختی از جمله راهآهن، بزرگراهها، پلها، راههای روستایی و فرودگاهها را با سرعت پیگیری میکند.
وی از تصویب «سند جامع توسعه استان» در هیئت دولت خبر داد و آن را گامی مهم برای تسهیل امور زیرساختی، اقتصادی و مالی دانست و گفت: توسعه واقعی بدون تکیه بر منابع انسانی بومی و مشارکت مردمی ممکن نیست و باید از ظرفیتهای جوانان، بانوان و نخبگان محلی برای مدیریت و تحول بهره گرفت.
بیجار مشارکت مردم در امنیت، اقتصاد و آموزش را ضرورتی همسنگ با حضور دولت دانست و تصریح کرد: مردم باید در کنار دولت در ساخت مدرسه، خانه بهداشت و بهبود رفتار اجتماعی سهیم باشند؛ هیچ تحولی بدون تغییر نگاه، باور و احساس مسئولیت جمعی شکل نمیگیرد.
وی در پایان با اشاره به لزوم همدلی، همافزایی و صداقت در مدیریت استان گفت: دولت در مسیر توسعه شبانهروز تلاش میکند و با مدیرانی که همراه این مسیر نباشند، قاطعانه برخورد خواهد شد.
نظر شما