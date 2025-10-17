امام جمعه زهک: توانمندسازی راهکار ریشه‌ کنی فقر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زهک با اشاره به ۲۵ مهرماه، روز جهانی ریشه‌کنی فقر اظهار داشت: اگر بخواهیم فقر از جامعه ریشه‌کن شود، باید مردم را توانمند کنیم. به‌جای آنکه به افراد ماهی بدهیم، باید ماهیگیری را به آنان بیاموزیم.

امام جمعه شهر زهک با بیان اینکه منطقه سیستان روزگاری انبار غله کشور بود، گفت: امروز بیش از نیمی از جمعیت این منطقه تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند. وظیفه حکومت حمایت از اقشار ضعیف است، اما نباید این حمایت‌ها به‌گونه‌ای باشد که فرهنگ کار و تلاش در جامعه آسیب ببیند.

وی افزود: در گذشته مردم ننگ می‌دانستند که تحت پوشش نهادهایی چون کمیته امداد قرار گیرند، اما امروز برخی با وجود داشتن شغل و توانایی تأمین معاش، همچنان به دنبال استفاده از این حمایت‌ها هستند. متأسفانه فرهنگ خوداتکایی در منطقه دچار آسیب شده است.

حجت الاسلام راشکی با تأکید بر اینکه نخستین گام در ریشه‌کنی فقر، باور به توانایی‌های خود است، تصریح کرد: باوجود خشکسالی‌های اخیر، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در سیستان وجود دارد؛ از جمله کشت گلخانه‌ای و دامپروری سنتی در منازل که باید مورد حمایت جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات دامداران منطقه گفت: افزایش قیمت نهاده‌های دامی فشار زیادی بر این قشر وارد کرده است؛ بنابراین مسئولان باید با ارائه تسهیلات هدفمند مانع از فروش ناخواسته دام‌ها شوند.

امام‌جمعه زهک همچنین با انتقاد از بی‌توجهی به ظرفیت‌های استانی اظهار داشت: استانی مانند سیستان و بلوچستان با منابع غنی نباید با چنین مشکلاتی مواجه باشد. سالانه میلیون‌ها تن ضایعات نخل و محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود و باغ‌های موز در جنوب استان می‌توانند منبعی برای تأمین علوفه و کاهش هزینه‌های دامداران باشند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان تأکید کرد: ظرفیت مرز، واردات و صادرات باید به‌صورت عادلانه و اصولی مدیریت شود تا منفعت آن به عموم مردم برسد، نه گروهی خاص. اگر می‌خواهیم فقر در منطقه ریشه‌کن شود، باید با جدیت در مسیر رفع مشکلات مردم گام برداریم.