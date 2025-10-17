موهبتی: هرگونه اقدام عمرانی بدون مجوز ماده ۲۳ تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، با تأکید بر ضرورت پایبندی دانشگاهها به انضباط مالی و بودجهای، اظهار داشت: منابع عمومی کشور محدود است و مسئولیت ما در نحوه مصرف آن بسیار سنگین است.
وی افزود: هرگونه اقدام عمرانی بدون طی فرآیند قانونی و اخذ مجوز ماده ۲۳ تخلف محسوب میشود و باید از آن جلوگیری شود.
موهبتی ادامه داد: هر پروژه نیمهتمام، علاوه بر هزینههای مالی، هزینههای مدیریتی و اجتماعی نیز دارد؛ بنابراین سیاست وزارت بهداشت تمرکز بر اتمام پروژههای دارای اولویت و جلوگیری از آغاز طرحهای فاقد پشتوانه مالی است.
نظر شما