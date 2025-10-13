موهبتی: باید از ایجاد بدهی های جدید خودداری شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، در نشست برنامه‌ریزی عملیاتی ویژه معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر ضرورت نهادینه‌سازی تفکر برنامه‌محور در نظام سلامت و پیوند میان بودجه و برنامه برای ارتقای بهره‌وری تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی برنامه عملیاتی در مدیریت دانشگاه‌ها، اظهار داشت: بدون برنامه عملیاتی یعنی روزمرگی. هیچ‌کس نمی‌تواند منکر اهمیت این ابزار در حکمرانی مؤثر سازمان‌ها باشد و اعتقاد راسخ به برنامه عملیاتی در حوزه سلامت یک ضرورت است.

موهبتی با بیان اینکه بودجه و برنامه دو بال پرواز سازمان هستند، افزود: برنامه در واقع قیمت‌گذاری بودجه است و بودجه، تقویم برنامه. اگر برنامه عملیاتی به‌درستی تدوین و پایش شود، تصمیم‌گیری‌های کلان نظام سلامت به نحو احسن انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر برنامه عملیاتی، گفت: ۶۰ درصد نمره ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها مربوط به برنامه عملیاتی است و دانشگاه‌هایی که در این زمینه عملکرد مناسبی داشته باشند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. برنامه‌های جاری دانشگاه‌ها نیز باید منطبق با برنامه عملیاتی باشد تا با تغییرات مدیریتی دچار آسیب نشود.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در برنامه عملیاتی باید دوسویه عمل کرد؛ یعنی هم فرایندها کنترل شوند و هم نتایج مورد نظر حاصل شود. اولویت ما باید برنامه‌محوری همراه با مشارکت در برنامه باشد و هدف‌گذاری‌ها باید دقیق انجام شود تا بودجه به‌درستی تخصیص یابد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نظام تشویق و ارزیابی عملکرد در دانشگاه‌ها، افزود: نظام تشویق باید در ذیل برنامه عملیاتی ایجاد شود و مدیران بودجه و مالی دانشگاه‌ها لازم است از دانش مالی کافی برخوردار بوده و آیین‌نامه‌های مرتبط را به‌خوبی مطالعه و رعایت کنند.

موهبتی با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند منابع در دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: باید از ایجاد بدهی‌های جدید و اجرای پروژه‌های غیرضرور خودداری شود. در عوض، تأمین منابع جدید باید با رویکردهای خلاقانه و نوآورانه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: پایش برنامه عملیاتی باید به‌صورت مستمر و هفتگی انجام شود و مسئول برنامه عملیاتی هر دانشگاه باید فردی آگاه و مسلط به مفاهیم مدیریتی و برنامه‌ریزی باشد. همچنین دانشگاه‌ها لازم است در قالب جلسات دوره‌ای با همکاران خود گفتمان داشته باشند و با رویکرد تسهیل‌گری، مشکلات را برطرف کنند.