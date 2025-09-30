تاکید معاون وزیر بهداشت بر اخلاق مداری در امور مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی، در آیین تکریم و معارفه ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت بهداشت، با تأکید بر اهمیت سلامت کاری و سلامت مالی، رضایت‌مندی کارکنان و رعایت اخلاق‌مداری را مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت در این حوزه دانست و خواستار نوآوری و خلاقیت برای غلبه بر شرایط دشوار شد.

وی بر نقش کلیدی ذیحساب و مدیرکل امور مالی در پیشبرد اهداف وزارتخانه تأکید کرد و گفت: ذیحساب و مدیرکل مالی باید فردی مطلع و با دانش مالی باشد. در پایان دوران کاری، نگاه به گذشته باید آرامش‌بخش باشد و این آرامش زمانی به‌دست می‌آید که رضایت مردم و همکاران حاصل شده باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در نظام سلامت اظهار داشت: در حوزه نیروی انسانی باید رضایت پرسنل را جلب کنیم. قانون در این حوزه باید به نفع کارکنان تفسیر شود تا انگیزه و رغبت بیشتری در خدمت به مردم داشته باشند.

موهبتی سلامت کاری، سلامت مالی و اخلاق‌مداری را سه اصل بنیادین در مدیریت امور مالی برشمرد و افزود: در مسائل مالی باید نهایت دقت، انضباط و انطباق با مقررات رعایت شود. همچنین نظارت‌های مستمر و دقیق برای حفظ سلامت مالی بسیار ضروری است. اخلاق‌مداری در همه حوزه‌های مسئولیت، به‌ویژه در حوزه مالی، باید سرلوحه کار قرار گیرد.

وی همچنین ذیحسابان و مدیران مالی را راهبران و صاحبان ایده در ارتقای رفاه و معیشت کارکنان دانست و تأکید کرد: در شرایط سخت، تنها همدلی و همکاری کافی نیست، بلکه خلاقیت و نوآوری نیز باید به‌کار گرفته شود تا بتوان از چالش‌ها عبور کرد. کارمند با انگیزه، خدمت به مردم را با رغبت و اشتیاق بیشتری انجام می‌دهد.

آیین تکریم، رامین حاجی‌هاشمی و معارفه مجید فلاح به عنوان ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت بهداشت با حضور جمعی از مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برگزار شد.