به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست «مولدسازی داراییها» ویژه معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور، روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ با حضور طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت، به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، ظفری رئیس مرکز هماهنگیهای اقتصادی وزارت بهداشت، با اشاره به نقش کلیدی دانشگاههای علوم پزشکی در پیشبرد سیاستهای مولدسازی گفت: هدف از اجرای برنامه مولدسازی در وزارت بهداشت، صرفاً فروش یا واگذاری املاک نیست، بلکه ایجاد جریان پایدار منابع برای توسعه زیرساختهای سلامت کشور است. باید از ظرفیتهای قانونی بهدرستی استفاده شود تا داراییهای راکد به فرصتهای سرمایهگذاری تبدیل شوند. نقش دانشگاهها در شناسایی دقیق املاک و ارائه پیشنهادهای اجرایی بسیار حیاتی است و میتواند در کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری در حوزه سلامت اثرگذار باشد.
طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، با تأکید بر اهمیت راهبردی مولدسازی در نظام سلامت، گفت: جلسات حوزه مولدسازی باید نتیجهمحور و خروجی آن ملموس باشد. حوزه مولدسازی ظرفیتهای بسیار خوبی برای کشور و نظام سلامت دارد و میتوان از این ظرفیتها در شرایط محدودیت منابع برای حل مشکلات استفاده کرد.
وی افزود: شرایط املاک پیشنهادی برای مولدسازی در استانها باید از ابتدا به صورت دقیق و قانونی بررسی شود تا مسیر اجرای طرح در ریل مناسب قرار گیرد و با سرعت و دقت به نتیجه برسد. همچنین، تشکیل جلسات کارشناسی مستمر برای نظارت و پیگیری فرآیندها ضروری است تا موانع موجود سریعتر برطرف شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای مسئولیت اجتماعی در کنار مولدسازی اشاره کرد و گفت: حوزه مسئولیت اجتماعی میتواند کمک بزرگی به سلامت کشور کند. همانطور که خیرین همواره با اقبال گسترده در حوزه سلامت همراهی داشتهاند، میتوان انتظار داشت تخصیص منابع مسئولیت اجتماعی نیز با استقبال روبهرو شود.
