به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان سی و پنجمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی منتشر شد و هنرمندان تئاتر استان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت رسمی این رویداد به نشانی khrz.theater.ir و یا از طریق لینک درج‌شده در صفحه پایانی فایل PDF فراخوان، اقدام به ثبت‌نام کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مهلت ثبت‌نام از ۲۰ تا ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین شده و این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. این دوره از جشنواره در هفته پایانی آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و گروه‌های نمایشی می‌توانند در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی آثار خود را ارائه دهند.

جشنواره تئاتر خراسان رضوی از جمله رویدادهای معتبر هنری در سطح کشور به شمار می‌رود که بستر مناسبی برای شناسایی، پرورش و معرفی استعدادهای تئاتری استان فراهم کرده است.

این رویداد هنری مهم با تمرکز بر پاسداشت ارزش‌های ایرانی-اسلامی، مردمی‌سازی و عدالت فرهنگی و با هدف رونق تولید و معرفی استعدادهای جدید برگزار می‌شود.

برخی از موضوعات اصلی فرهنگ رضوی، ارزش‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و معرفی هویت ایرانی-اسلامی است.