دو نمایش حوزه هنری کردستان در جشنواره تئاتر ماه اجرا می شود

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با اعلام نمایش های راه یافته به بخش پایانی هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه، هنرمندان حوزه هنری کردستان با دو نمایش در بخش خیابانی حضوری قابل توجه در این جشنواره کشوری دارند و آثار خود را برای رقابت با دیگر هنرمندان نمایش می دهند.

امین مرادی گفت: نمایش مسافر نوشته "ناصر نیک بخت" و کارگردانی "کژال راست بین" از مریوان و نمایش کنتاکت به نویسندگی و کارگردانی "امیرزارع زاده" از شهرستان سقز و به تهیه کنندگی حوزه هنری استان کردستان پس از بازبینی صورت گرفته در بخش خیابانی موفق به راه یابی به بخش پایانی جشنواره شدند.

وی با با اشاره به اهمیت جشنواره تئاتر ماه در ارتقاء سطح تئاتر در کشور به ویژه در شهرستانها از استقبال بالای هنرمندان تئاتر جهت حضور در این جشنواره گفت: با سپری شدن هفت دوره جشنواره ماه، شاهد ارتقاء سطح فعالیت هنرمندان تئاتر به ویژه در شهرستانها بوده ایم و نگاه هنرمندان تئاتر در شهرستانها به سوی تئاتر حرفه ای بسیار قابل توجه بوده است.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان با اشاره به مدت زمان یک هفته ای برگزاری این جشنواره یادآور شد: این زمان فرصت مناسبی است تا هنرمندان تئاتر کشور بتوانند به تبادل نظر پرداخته و با دیدن آثار سایر هنرمندان کشور تاثیر پذیری لازم در ارتقاء سطح کاری فراهم شود.

مرادی افزود: جشنواره تئاتر ماه از 17 تا 22 آبان ماه در تهران برگزار می شود و قرار است نمایش مسافر ساعت 15 روزهای چهارشنبه 18 آبان ماه در محوطه باز حوزه هنری و پنج شنبه 19 آبان ماه در خانه هنرمندان و نمایش کنتاکت روز پنج شنبه 19 آبان در محوطه باز حوزه هنری و جمعه 20 آبان در خانه هنرمندان ساعت 16در رقابت با دیگر آثار راه یافته به بخش خیابانی جشنواره جهت کسب رتبه های برتر در حضور داوران جشنواره اجرا شود.