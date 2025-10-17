احمد آریایینژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی جوان در توسعه کشور، اظهار داشت: بزرگترین سرمایه هر کشور، جمعیت و نیروی انسانی آن است و در این میان، جوانان بهعنوان گل سرسبد این سرمایه، در اوج خلاقیت، توان فیزیکی، روحی و فکری خود قرار دارند. هر کشوری که از جمعیت جوان برخوردار باشد، میتواند با تکیه بر این ظرفیت عظیم، بسیاری از چالشها را پشت سر بگذارد.
وی افزود: خوشبختانه وزارت بهداشت در سالهای اخیر توانسته در حوزههای مرتبط با سلامت جمعیت و فرزندآوری، با وجود محدودیتها و شرایط خاص کشور، عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات وزارت بهداشت، باید توجه داشت که مسئله جمعیت تنها با نگاه سلامتمحور حل نمیشود و نیازمند نگاه عمیقتر و ریشهایتر است.
وی گفت: برای پایداری جمعیت جوان، باید تولید و اشتغال را افزایش دهیم. زمانی که اشتغال به میزان کافی ایجاد شود، زمینه برای ازدواج جوانان فراهم میشود و طبعاً تمایل به فرزندآوری نیز افزایش خواهد یافت.
آریایینژاد همچنین بر لزوم رصد خانوادههای دارای ریسک ژنتیکی بالا تأکید کرد و گفت: خانوادههایی که احتمال بروز بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی در آنها وجود دارد باید شناسایی و تحت مراقبت قرار گیرند تا در صورت نیاز، تصمیمات پزشکی لازم از جمله پیشگیری از بارداریهای پرخطر یا ختم بارداری در موارد خاص اتخاذ شود.
وی اظهار داشت: به طور کلی، وزارت بهداشت در یکی دو سال اخیر نمره قبولی میگیرد، اما برای رسیدن به نتایج بهتر باید رویکردهایمان را از اقدامات سطحی به سمت راهکارهای عمیق و پایدار هدایت کنیم.
