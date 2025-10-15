زنگ خطر کاهش جمعیت؛ آمارها چه می گویند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته (سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از بررسی عملکرد دستگاهها در اجرای قانون جوانی جمعیت با حضور معاونان درمان و توسعه وزارت بهداشت و دبیر ستاد ملی جمعیت خبر داد و گفت: کمیسیون بهداشت در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون جوانی جمعیت، ورود جدی و فعالانهای به موضوع داشت و مقرر شد ارزیابی کمی و کیفی از نحوه اجرای قانون توسط دستگاههای متولی بهویژه وزارت بهداشت انجام شود. همچنین جلسات نظارتی مشترکی با ریاست دکتر قالیباف رئیس مجلس و حضور اعضای کمیسیون، مسئولان وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط به صورت منظم برگزار شود تا عملکرد دستگاههای اجرایی بهصورت دقیقتر مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد رئیس کمیسیون بهداشت و با توجه به اقدامات مثبت و زیرساختی وزارت بهداشت در اجرای دقیق بندهای مرتبط با قانون، مقرر شد عملکرد این وزارتخانه در یکی از جلسات نظارتی مجلس توسط وزیر ارائه شود تا ضمن اطلاعرسانی به نمایندگان، امکان نقد، بررسی و ارائه راهکارهای تکمیلی فراهم شود.
اسحاقی ادامه داد: طبق گزارش ارائه شده، بیش از ۹۰ درصد خدمات حمایتی قانون جوانی جمعیت در بیمارستانهای دولتی و عمومی غیردولتی اجرایی شده و حدود ۷۰ درصد از خدمات حمایتی هزینهای نیز در بیمارستانهای خیریه و خصوصی به انجام رسیده و ضمن قدردانی از اقدامات زیرساختی وزارت بهداشت به ویژه در حوزه سلامت مادر و نوزاد و اجرای صحیح قانون، مقرر شد عملکرد دستگاههای متولی این قانون زیر ذره بین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گیرد و کمیسیون نیز با تشکیل کمیتهای تخصصی وظیفه رصد و بررسی دقیق عملکرد نهادهای مجری این قانون را بر عهده گیرد تا با اجرای دقیق آن شاهد رفع مشکلات این حوزه باشیم.
وی یادآور شد: از جمله محورهای اصلی جلسه، بررسی کاهش نگران کننده آمار تولد و ازدواج در سالهای اخیر بود و نمایندگان نسبت به کاهش جمعیت، به عنوان یک دغدغه جدی ملی، هشدار دادند؛ بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۷۹٬۹۲۳ ولادت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷.۴ دهم درصد کاهش داشته است همچنین دادههای اولیه از سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد کاهش تولدها بیش از ۹ درصد بوده که این رقم بسیار فراتر از روندهای کاهش سالهای گذشته است و از تشدید عوامل بازدارنده فرزندآوری حکایت دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش ازدواج نیز همزمان با کاهش نرخ تولد به چشم میخورد و مقایسه آمار ازدواج در ۵ ماهه نخست سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان میدهد که تعداد ازدواجها از ۴۸۴ هزار و ۵۳ نفر به ۴۷۰ هزار و ۷۵ نفر رسیده که معادل ۳ درصد کاهش است. این در حالی است که ازدواج پیشنیاز اصلی فرزندآوری است و کاهش آن تأثیر مستقیم بر نرخ باروری دارد البته میانگین سن پدر در زمان تولد اولین فرزند در سال ۱۴۰۳ به ۳۲ سال و میانگین سن مادر به ۲۷ سال رسیده و این افزایش سن فرزندآوری از منظر جمعیتی و باروری، مانعی برای فرزندآوری مجدد و سیاستهای جمعیتی کشور تلقی میشود.
