آیت الله ابراهیمی: فقر موجود در میناب سزاوار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن ابراهیمی در خطبه‌های نماز جمعه میناب به وضعیت اقتصادی شهرستان میناب اشاره کرد و گفت: سزاوار نظام اسلامی نیست که دومین شهر استان با وجود منابع و نیروی انسانی توانمند، از فقیرترین شهرهای کشور باشد. بیایید میان دریا و میناب آشتی برقرار کنید، همان‌گونه که میان دریا و اصفهان و یزد آشتی برقرار کردید.

وی اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا (ترامپ) درباره ایران را آمیخته با دروغ، تزویر و وقاحت خواند و تأکید کرد: استکبار هنوز حقیقت ایران اسلامی را درک نکرده است.

ابراهیمی افزود: ملت ایران با ایمان، رهبری حکیمانه و پیوند با جبهه مقاومت، در برابر هیچ تهدیدی سر خم نخواهد کرد و بزرگی و عظمت ملت ایران را در جنگ ۱۲ روزه دیدیم.

خطیب نماز جمعه میناب در نقد جاهلیت مدرن گفت: در جاهلیت قدیم دختر را زنده به گور می‌کردند، در جاهلیت مدرن هویت زن را دفن می‌کنند و پیامبر مکرم اسلام با اتکای به منطق الهی در برابر این ظلم ایستاد.

وی تصریح کرد: باید کاری کنیم دختر ایرانی حجاب را تاج کرامت خود بداند، زیرا زیست عفیفانه ضامن کرامت، معنویت و استواری جامعه است.