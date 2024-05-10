به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدسجاد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه گلستان ضمن تبریک آغاز دهه کرامت و روز دختر گفت: کرامت مفهوم بسیار عالی دارد و مصادیق آن فراوان است، دین محور کرامت است و عمل به دستورات دینی موجب حفظ کرامت انسان می‌شود.

وی ادامه داد: نگاه اسلام به جایگاه انسان خصوصاً زنان و دختران نگاه تکریم است، زمانی دختران را زنده به گور می‌کردند و برای آنان ارزشی قائل نبودند، پیامبر (ص) فرمود: بهترین فرزندان شما دختران شما هستند، دختران حسنات هستند.

وی در ادامه افزود: امروز جاهلیت مدرن و دنیای غرب هویت و کرامت زنان را به نگاه ابزاری و منفعت طلبانه به زن با فرهنگ برهنگی مورد هدف قرار داده ولی اسلام با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف از کرامت، هویت و جایگاه زن و دختر دفاع می‌کند.

خطیب جمعه با اشاره به مساله فلسطین گفت: شکی نیست مهمترین مساله جهان اسلام، مساله فلسطین و غزه است شدیدترین جنایات توسط رژیم منحوس و کودک کش اسرائیل با حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی، مدعیان دروغین حقوق بشر اتفاق می‌افتد.

وی اضافه کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران دفاع از مظلوم است، لذا رهبر معظم انقلاب فرمود: حج امسال حج برائت است، امسال نه فقط در عرفات بلکه در همه ایام و جای جای مناسک حج برائت از مشرکین طنین انداز خواهد شد.

امام جمعه گلستان با اشاره به سفرهای ریاست محترم جمهور گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب دولت سیزدهم خصوصاً شخص رئیس جمهور سفرهای استانی و شهرستانی و دیدار چهره به چهره با مردم است، که با استقبال پرشور مردم مواجه شده است. در این سفرها مشکلات، کمبودها، کاستی‌ها احیا شده و در جلسه شورای اداری در قالب مصوبات سفر تصمیم گیری می‌شود.

وی افزود: مردم انتظار دارند، مصوبات سفر رئیس جمهور با تلاش و پیگیری و نظارت مسئولان شهرستانی و کشوری در موعد مقرر به سرانجام برسد.

موسوی با اشاره به روز ارتباطات و روابط عمومی گفت: مسئولین روابط عمومی ادارات و نهادها نقش مهمی در ارتباط مردم با شبکه مدیریتی و انتقال خدمات عمومی و ایجاد روحیه امید آفرینی در جامعه دارند.