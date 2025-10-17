  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

تمامی مقاطع آموزشی در مشهد در روز شنبه غیر حضوری شد

مشهد- تمامی مقاطع آموزشی در شهرستان مشهد در روز شنبه به دلیل تداوم گرد و غبار غیر حضوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار استان خراسان رضوی در پی تداوم آلودگی هوا و براساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر افزایش و ماندگاری آلاینده‌های گرد و غبار، در ساعت ۱۶ روز جمعه مورخ ۱۴٠۴/۷/۲۵ تشکیل جلسه داد.

مصوبات این کارگروه بشرح زیر ابلاغ می‌شود: تمامی مقاطع آموزشی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) در نواحی ۷ گانه مشهد، تبادکان، رضویه و احمدآباد در روز شنبه مورخ ۲۶ مهرماه، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.

بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده به‌صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.

تمامی فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز شنبه ممنوع است.

کلیه مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.

مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مشمول لازم الاجرا است.

