مدارس مشهد فردا در دو نوبت غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعیه استانداری خراسان رضوی در تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان مشهد در دو نوبت صبح و عصر مدارس غیر حضوری شد.

همچنین ورزش و فعالیت‌های بدنی در روز چهارشنبه ممنوع است.

آموزش و پرورش استان در روزهای آتی به محض صدور هشدار خود مراقبتی حفاظت محیط زیست استان و دبیر کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار استان، نسبت به تعطیلی ساعت ورزش در فضای باز برای حفظ سلامت دانش آموزان در شرایط اضطرار، اقدام کند.

شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با پیامدهای پدیده گرد و غبار پیشگیری کنند.

تمامی افراد بویژه افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

شهرداری مشهد باید از طریق سامانه‌ها و بلندگوها و تلویزیون‌های شهری داخل پارک نسبت به صدور هشدار جهت عدم انجام هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز اقدام کند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال احمر با جانمایی مناطق آلوده‌تر و پر تردد اقدام کند.