انحراف خودروی دنا در محور سنندج – دیواندره پنج مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان از وقوع حادثه رانندگی در محور سنندج – دیواندره خبر داد که در پی آن پنج نفر دچار مصدومیت شدند.

بابک هدائی اعلام کرد:، یک دستگاه خودروی دنا در مسیر یادشده از جاده منحرف شد که متأسفانه پنج نفر از سرنشینان آن مصدوم شدند.

وی با اشاره به اعزام فوری نیروهای امدادی افزود: بلافاصله پس از دریافت نخستین تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و عملیات امدادرسانی آغاز شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، هر پنج مصدوم جهت دریافت مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان امام خمینی شهرستان دیواندره منتقل شدند.

هدائی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری در جاده‌ها تردد کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.