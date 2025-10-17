نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای جذب اعتبارات عمرانی از سازمان نوسازی مدارس کشور، از آغاز عملیات اجرایی چند پروژه آموزشی راکد در مناطق محروم اهواز خبر داد.
سید محسن موسویزاده اظهار کرد: مدرسه ۹ کلاسه عیندو که سالها بهدلیل فرسودگی غیرقابل استفاده بود با جذب اعتبار جدید به یک مدرسه ۱۲ کلاسه تبدیل شده و بهزودی در اختیار دانشآموزان این منطقه محروم قرار خواهد گرفت.
موسویزاده همچنین به وضعیت دبستان قدس در خیابان نامی کمپلو شمالی اشاره کرد و گفت: این مدرسه سال گذشته بهدلیل خطرساز بودن تخلیه شد. خوشبختانه با تأمین اعتبار، عملیات تخریب ساختمان قدیمی آغاز شده و مقرر شده مدرسهای ۱۲ کلاسه جایگزین آن ساخته شود.
وی از استخر آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز بهعنوان یکی دیگر از پروژههای نیمهتمام یاد کرد و افزود: این مجموعه سالها رها شده بود، اما با جذب اعتبار موردنیاز، پیمانکار عملیات نوسازی و تعمیرات را آغاز کرده و انشاءالله تا دو ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
موسویزاده با تأکید بر اهمیت زیرساختهای آموزشی در تحقق عدالت آموزشی بیان کرد: توسعه فضاهای آموزشی نهتنها یک اولویت عمرانی، بلکه ضرورتی برای تربیت نسل آینده است. با تمام توان و استفاده از ظرفیتهای موجود، این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
