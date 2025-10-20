به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه به همراه سید جلیل موسوی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز و جمعی از مسئولان حوزه ستادی با حضور در محله کوی سادات اهواز، روند پیگیری و تعیین تکلیف زمین آموزشی این منطقه را بررسی کردند.

موسوی‌زاده در جریان این بازدید میدانی بر ضرورت برقراری عدالت آموزشی، توسعه زیرساخت‌های یادگیری و فراهم‌سازی زمینه لازم برای احداث نخستین مدرسه در کوی سادات تأکید کرد و گفت: متأسفانه این پروژه با وجود کلنگ‌زنی بیش از یک‌سال پیش به دلیل مشکلات متعدد هنوز پیشرفت فیزیکی نداشته و این تأخیر موجب شده بخش زیادی از دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل به محلات همجوار منتقل شوند.

وی ضمن گفتگو با اهالی و بررسی وضعیت موجود، خواستار تسریع در رفع موانع و آغاز عملیات اجرایی مدرسه توسط مسئولان استانی شد و افزود: تحقق عدالت آموزشی نباید در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتار شود؛ مناطق کم‌برخوردار نیازمند توجه فوری هستند.

در پایان این بازدید سید جلیل موسوی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مجلس، اظهار داشت: فراهم‌سازی فرصت‌های برابر یادگیری برای تمامی دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش ناحیه ۴ است و این اداره با جدیت مسیر توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم را دنبال خواهد کرد.