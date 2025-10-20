  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

کوی سادات اهواز صاحب نخستین مدرسه می‌شود

اهواز - با گذشت بیش از یک‌سال از کلنگ‌زنی نخستین مدرسه در منطقه کم‌برخوردار کوی سادات اهواز، روند پیگیری و تعیین تکلیف زمین آموزشی این پروژه با حضور مسئولان استانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه به همراه سید جلیل موسوی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز و جمعی از مسئولان حوزه ستادی با حضور در محله کوی سادات اهواز، روند پیگیری و تعیین تکلیف زمین آموزشی این منطقه را بررسی کردند.

موسوی‌زاده در جریان این بازدید میدانی بر ضرورت برقراری عدالت آموزشی، توسعه زیرساخت‌های یادگیری و فراهم‌سازی زمینه لازم برای احداث نخستین مدرسه در کوی سادات تأکید کرد و گفت: متأسفانه این پروژه با وجود کلنگ‌زنی بیش از یک‌سال پیش به دلیل مشکلات متعدد هنوز پیشرفت فیزیکی نداشته و این تأخیر موجب شده بخش زیادی از دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل به محلات همجوار منتقل شوند.

وی ضمن گفتگو با اهالی و بررسی وضعیت موجود، خواستار تسریع در رفع موانع و آغاز عملیات اجرایی مدرسه توسط مسئولان استانی شد و افزود: تحقق عدالت آموزشی نباید در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتار شود؛ مناطق کم‌برخوردار نیازمند توجه فوری هستند.

در پایان این بازدید سید جلیل موسوی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مجلس، اظهار داشت: فراهم‌سازی فرصت‌های برابر یادگیری برای تمامی دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش ناحیه ۴ است و این اداره با جدیت مسیر توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم را دنبال خواهد کرد.

