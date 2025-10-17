پنجمین پیش نشست کنگره بین المللی مادران اهل بیت(ع) در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه به همت مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره مشهد و با همکاری مراکز علمی و فرهنگی از جمله واحد خواهران مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، جامعه المصطفی و حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مشهد، پنجمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های کنگره بین‌المللی سیره مادران اهل‌بیت علیهم‌السلام، با محوریت تاریخ و سیره حضرت حدیث سلام‌الله علیها، مادر گرامی امام حسن عسکری علیه‌السلام به میزبانی مدرسه علمیه الزهرا مشهد برگزار شد.

در این نشست علمی و فرهنگی که با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته حوزه و دانشگاه برگزار شد، سکینه بیک‌خورمیزی، استاد حوزه و دانشگاه، به تشریح نقش تربیتی حضرت حدیث سلام‌الله علیها پرداخت و با تأکید بر ویژگی‌های مادرانگی آن حضرت، به تدابیر و سیاست‌های ایشان در حفظ و حراست از بنیان خانواده در شرایط پیچیده و پرمخاطره آن دوران اشاره کرد.

همچنین، ناهید طیبی، استاد حوزه و دانشگاه، با تحلیل ابعاد سه‌گانه تاریخی، تربیتی و سیاسی-اجتماعی سیره حضرت حدیث سلام‌الله علیها، نقش آن حضرت را در مقابله با چالش‌ها و فتنه‌های زمانه، به‌ویژه بحران‌های ناشی از اقدامات فرزندشان، جعفر بن علی، برجسته کرد.

گفتنی است؛ ششمین پیش‌نشست کنگره بین‌المللی سیره مادران اهل‌بیت علیهم‌السلام با محوریت تاریخ و سیره حضرت خدیجه سلام‌الله علیها، در تاریخ ۵ آذرماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.