  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

پنجمین پیش نشست کنگره بین المللی مادران اهل بیت(ع) در مشهد برگزار شد

پنجمین پیش نشست کنگره بین المللی مادران اهل بیت(ع) در مشهد برگزار شد

مشهد- پنجمین پیش نشست از سلسله نشست های کنگره بین المللی سیره مادران اهل بیت(ع) به میزبانی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه به همت مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره مشهد و با همکاری مراکز علمی و فرهنگی از جمله واحد خواهران مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، جامعه المصطفی و حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مشهد، پنجمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های کنگره بین‌المللی سیره مادران اهل‌بیت علیهم‌السلام، با محوریت تاریخ و سیره حضرت حدیث سلام‌الله علیها، مادر گرامی امام حسن عسکری علیه‌السلام به میزبانی مدرسه علمیه الزهرا مشهد برگزار شد.

در این نشست علمی و فرهنگی که با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته حوزه و دانشگاه برگزار شد، سکینه بیک‌خورمیزی، استاد حوزه و دانشگاه، به تشریح نقش تربیتی حضرت حدیث سلام‌الله علیها پرداخت و با تأکید بر ویژگی‌های مادرانگی آن حضرت، به تدابیر و سیاست‌های ایشان در حفظ و حراست از بنیان خانواده در شرایط پیچیده و پرمخاطره آن دوران اشاره کرد.

همچنین، ناهید طیبی، استاد حوزه و دانشگاه، با تحلیل ابعاد سه‌گانه تاریخی، تربیتی و سیاسی-اجتماعی سیره حضرت حدیث سلام‌الله علیها، نقش آن حضرت را در مقابله با چالش‌ها و فتنه‌های زمانه، به‌ویژه بحران‌های ناشی از اقدامات فرزندشان، جعفر بن علی، برجسته کرد.

گفتنی است؛ ششمین پیش‌نشست کنگره بین‌المللی سیره مادران اهل‌بیت علیهم‌السلام با محوریت تاریخ و سیره حضرت خدیجه سلام‌الله علیها، در تاریخ ۵ آذرماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

کد خبر 6625401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها