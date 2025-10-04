منوچهری: موکب وصال بانوان رضوی از حرم تا حرم برپا شد

زهره منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ایام رحلت کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه‌ سلام‌الله‌علیها، موکب «وصال» به همت امور بانوان ادارات کل تبلیغات اسلامی استان های قم، خراسان رضوی و فارس و با همکاری شورای هیئات مذهبی خواهران استان خراسان رضوی، با محوریت انس و پیوند سه حرم شریف امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و شاهچراغ(ع)، در جوار حرم نورانی حضرت معصومه(س) برپا شد.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: این برنامه که با عنوان طرح «وصال» اجرا شد، حاصل همدلی و همکاری بانوان سه استان خراسان رضوی، قم و فارس بود. محور اصلی این حرکت انس و پیوند قلبی بین حرمین شریفین امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و شاهچراغ(ع) بود. موکب وصال در جوار حرم حضرت معصومه(س) برپا شد تا بانوان خراسان رضوی به نیابت از امام رئوف برای شرکت در مراسم عزای خواهر به قم برسند و پیام برادر برای خواهر را به گوش دل‌ها برساند.

وی افزود: موکب بانوان رضوی با پرچم متبرک امام رضا(ع) مزین شد و برنامه‌های متنوعی اجرا گردید؛ از جمله تصحیح قرائت نماز توسط مربیان، ثبت دل‌نوشته‌های زائران و منقش کردن حرف دل با گل توسط استاد خوش‌نویس. همچنین نذورات معنوی شامل نمک، نبات، و آجیل مشکل‌گشا به زائران اهدا شد.

منوچهری ادامه داد: میز گفت‌وگوی رضوی، محل پرسش و پاسخ و گفتمان اعتقادی بود؛ جایی که بانوان زائر با فضایی صمیمی و علمی به مباحث معنوی پرداختند. این فعالیت‌ها، نه تنها یک خدمت فرهنگی، بلکه جلوه‌ای از جهاد تبیین در حرم کریمه اهل‌بیت(س) بود.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: برنامه حرم تا حرم، از مشهد تا قم، یک حرکت پیوندآفرین بود که دل‌ها را به هم گره زد و نشان داد عشق به اهل‌بیت(ع) مرزی نمی‌شناسد. برادری به دیدار خواهر آمد و در سایه پرچم امام رضا(ع)، موکب عشق را بنا کرد.