صاحبقرانی:دوران غیبت صحنه امتحان اطاعت از امام زمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صاحبقرانی در آیین صبح جمعه مهدیه مشهد، با تأکید بر اینکه عصر غیبت بزرگترین آزمون ایمان و اطاعت مومنان است، اظهار کرد: باید مراقب باشیم در مسیر یاری امام زمان، گرفتار سستی و فتور نشویم تا خداوند ما را با غیرِ ما جایگزین نکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به عظمت لحظههای جمعه و تعلق خاص آن به وجود مقدس حضرت بقیهالله الاعظم (ارواحنا فداه)، گفت: صبح جمعه، صبح تعلق است؛ صبح سربازی و تولی، صبحی که باید از هر رگ وجود ما فوران غیرت مهدوی برخیزد تا ظلمت استکبار و کفر از جهان ریشهکن گردد.
وی با اشاره به اینکه «غیبت» بزرگترین امتحان مومنان است، افزود: این عصر، عصر ابتلاست تا اهل ایمان در مسیر رشد و معرفت، جهاد کنند؛ زیرا حیات مومن جز در بستر مبارزه با باطل معنا ندارد. شیطان از آغاز دشمن آشکار بشر بود و پروردگار عالم فرمان داده که او را دشمن بگیرید؛ در حالیکه او دشمنی خود را علنی کرده اما بسیاری از ما در عمل به دشمنی با دشمنان خدا، سستی نشان میدهیم.
صاحبقرانی خطاب به جوانان حاضر در محفل تأکید کرد: زبان کافی نیست؛ دشمنی ما با دشمنان اهلبیت باید در میدان عمل دیده شود. اولیاء الهی، انبیا، و ائمه اطهار (ع) جهاد را معنای زندگی خود قرار دادند، و در زیارات ما آمده آنان«جاهَدوا فی الله حق جهاده»؛ مبارزان همیشگی حق.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در تبیین مراتب جهاد به دو عرصه نفس و دشمن بیرونی اشاره کرد و با استناد به حدیث پیامبر اکرم(ص) گفت: جهاد اکبر همان نبرد با نفس است؛ چراکه دشمنترین دشمنان انسان، نفس خود اوست. اگر چموش باشد، انسان را به انتخاب باطل میکشاند؛ اما اگر تربیت یافته و مطیع پروردگار باشد، مسیر انتخابهای انسان را در جهت رضایت الهی هموار میکند.
وی در ادامه سخنانش، اطاعت از ولیّ خدا را معیار ایمان حقیقی دانست و خاطرنشان کرد: امتحان دوران غیبت، سنجش میزان اطاعت ما از امام زمان ارواحنا فداه است. بسیاری پیش از ما در آزمون اطاعت، شکست خوردند؛ کوفیانی که امام خود را دعوت کردند اما پای کار نماندند، مصداق بیثباتی بودند. امام زمان را نمیخواهیم که تنها مشکلات معیشتی ما را حل کند، بلکه باید در مسیر اقامه عدل او هزینه بدهیم و آماده ایثار باشیم.
وی با اشاره به فراز انتهایی دعای منسوب به حضرت امام رضا(ع) درباره یاری امام عصر(عج) گفت: در این دعا از خداوند پناه میجوییم از کسالت، سستی و فتور در راه نصرت حضرت. و مهمتر از آن طلب میکنیم: خدایا ما را با غیرِ ما جابجا نکن! این فراز لرزه بر جان انسان میاندازد؛ زیرا سنتِ الهی است که اگر امت، وظیفه خود را در یاری حق انجام ندهد، خداوند آنان را کنار میگذارد و گروهی دیگر را جای ایشان مینشاند، گروهی که دوستدار خدا و مطیع امام هستند.
صاحبقرانی افزود: دعای امروز مومنان باید این باشد که خدایا ما را در حزب امام زمان قرار بده؛ همانها که قوامان به امر و صابرین در سختیاند، همانهایی که خواب بر چشمشان نمیآید، چون در اندیشه زمینهسازی ظهورند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: تفکر، ایثار و اطاعت سه ستون بیداری مومن در دوران غیبت است؛ جامعهای که فکر نمیکند، ایثار نمیکند و اطاعت نمیداند، از جریان ظهور عقب میماند. باید دلهایمان را بیش از پیش متوجه قطب عالم امکان کنیم تا خداوند ما را از ثابتقدمان رکاب حضرتش قرار دهد و مرگمان را شهادت در مسیر او مقرر فرماید.
نظر شما