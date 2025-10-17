به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه جمعه در جمع مردم دامغان به میزبانی مسجد جامع این شهر گفت: حوزههای بهداشت و درمان، تأمین آب و توسعه راهها از اولویتهای مهم استان است و دولت با جدیت در مسیر رفع نیازهای مردم در این بخشها گام برمیدارد.
وی با اشاره به حضور دو روزه خود در این شهرستان اظهار داشت: در سفر به دامغان و شهرهای تابعه، اقدامات و پروژههای متعددی بررسی شد و بخشی از طرحهای مورد نیاز مردم نیز آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در بخش بهداشت و درمان، وضعیت شهرستان نسبت به گذشته بهبود یافته، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد، افزود: در دامغان عملیات اجرایی یک مجموعه جدید بهداشتی آغاز شد و موضوع واگذاری زمین برای احداث مرکز درمانی تأمین اجتماعی نیز با همکاری فرمانداری، شورای شهر و شهرداری نهایی شد تا این زمین در اختیار تأمین اجتماعی قرار گیرد.
استاندار سمنان از موافقت وزارت بهداشت برای توسعه بخش اورژانس بیمارستان دامغان خبر داد و گفت: در کنار آن، سپاه نیز در زمینه راهاندازی کلینیک درمانی جدید همکاری خواهد داشت که جای قدردانی دارد.
وی با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای وزارت بهداشت در پروژه بیمارستان دوم دامغان خاطرنشان کرد: پیگیری مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و دولت در حال انجام است و تلاش میکنیم مسیر قانونی آن با سرعت بیشتری طی شود.
کولیوند با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی نزولات آسمانی در سال جاری تصریح کرد: با وجود کاهش بارندگی، تلاش کردیم تا قطعی آب در تابستان به حداقل برسد و اکنون وضعیت تأمین آب در تمام شهرستانهای استان نسبتاً پایدار است.
استاندار سمنان همچنین از برگزاری جلسات هفتگی در شهرستانها برای پیگیری طرحهای مسکن ملی، حمایت از زوجهای جوان، کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و افزود: در دامغان نیز موضوع زمین و زیرساختهای مسکن ملی با حضور مدیران دستگاههای مرتبط در حال بررسی و پیشرفت است.
کولیوند در بخش دیگری از سخنانش از پیگیری ثبت جهانی مسجد تاریخانه دامغان خبر داد و گفت: مصوبات مربوط به این موضوع نهایی شده و امروز صبح نیز در فرمانداری جلسهای برای تسریع در روند آمادهسازی این پرونده برگزار شد. امیدواریم با همکاری میراث فرهنگی، شورای شهر و شهرداری، این اثر ارزشمند تاریخی در فهرست جهانی ثبت شود.
وی همچنین بر توجه به طرحهای هادی روستایی، بهبود وضعیت کشاورزی و رفع مشکلات چاههای آب کشاورزان تأکید کرد و گفت: همه این موضوعات در قالب برنامههای مشخص در دستور کار قرار دارد.
استاندار سمنان با اشاره به حضور پرشور مردم دامغان در کنگره شهدای استان، از خانوادههای معظم شهدا، سپاه، بسیج و بنیاد شهید برای همراهی و نقشآفرینی در برگزاری این رویداد مهم قدردانی کرد.
نظر شما