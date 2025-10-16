تأمین کالاهای اساسی در استان سمنان؛ هیچ کمبودی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر پنجشنبه در شورای اداری دامغان به میزبانی فرمانداری این شهرستان از تأمین اقلام مورد نیاز مردم در ماه‌های باقی مانده تا پایان سال خبر داد و بیان کرد: در استان سمنان با هیچ کمبود کالای اساسی روبرو نیستیم.

وی با بیان اینکه مردم هیچ نگرانی و دغدغه‌ای در خصوص تأمین اقلام و کالاها نداشته باشند، افزود: دولت تمام تلاش خود را به کار بسته تا مشکلات را در مسیر صحیح حل نماید.

استاندار سمنان با بیان اینکه اعطای کارت تأمین کالاهای اساسی به خانوار از جمله برنامه‌های دولت در سال جاری است، ابراز کرد: مردم می‌توانند با استفاده از این کارت‌ها در فروشگاه‌ها اقلام مورد نیازشان را خریداری کنند

کولیوند با بیان اینکه از اول آبانماه با ایجاد زیرساخت‌ها از جمله کارت‌های کالابرگ در فروشگاه‌های عرضه کالاها شاهد ارائه خدمات جدید خواهیم بود.

وی به مطالبات مردم دامغان در خصوص بیمارستان دوم هم اشاره کرد و ابراز داشت: ما در مجموعه استانداری سمنان تلاش خود را برای توجه به زیرساخت‌های بهداشت و درمان دامغان معطوف کرده ایم.

استاندار سمنان با بیان اینکه مشکلات درمانی شهرستان دامغان مورد توجه است، ابراز کرد: بازدیدهایی از بیماستان ولایت و همچنین دیگر مراکز درمانی دامغان صورت گرفته و مشکلات احصا شده است.

کولیوند با بیان اینکه برخی مشکلات در بیمارستان ولایت وجود دارد که تعداد زیادی شأن رفع شده است، گفت: به همت دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شبکه بهداشت و درمان دامغان شاهد حل مشکلات تهویه و سرمایش و آسانسور و اورژانس و اسکان پزشکان و… بودیم.

وی همچنین بیان کرد: مشکل بیمارستان دوم دامغان تنها ساخت بنا نیست بلکه تجهیز و تأمین پرستار و پزشک مشکلات بزرگ‌تری است.