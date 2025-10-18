تاکید وزیر میراث فرهنگی بر لزوم حفاظت هوشمندانه از آثار تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز شنبه ۲۶ مهر در نشست با مدیران حوزه میراث‌فرهنگی بر اهمیت باز تعریف جایگاه این حوزه در فرآیند توسعه کشور تاکید کرد.

وی با بیان اینکه میراث‌فرهنگی بخشی از هویت ملی و پشتوانه تمدنی ایران است، اظهار داشت: میراث‌فرهنگی نه‌تنها مانع توسعه نیست، بلکه زمینه‌ساز رشد فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی کشور است. اگر به‌درستی از این سرمایه ملی بهره‌گیری کنیم، می‌تواند به موتور محرک توسعه پایدار تبدیل شود.

صالحی‌امیری با تاکید بر لزوم حفاظت هوشمندانه از آثار تاریخی کشور افزود: حفاظت از میراث‌فرهنگی، حفاظت از حافظه تاریخی و هویت ملی ایران است. این مسئولیت خطیر با همکاری مردم، نهادها و بخش خصوصی به‌صورت مؤثرتر قابل تحقق است. تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها شرط موفقیت در صیانت از هویت تاریخی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از نقاط کشور، آثار و بناهای تاریخی می‌توانند به فرصت‌های بزرگ فرهنگی و گردشگری تبدیل شوند و سهم مهمی در توسعه مناطق مختلف ایفا کنند.

میراث‌فرهنگی؛ پیوند میان تاریخ و آینده

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش موزه‌ها در ارتقای فرهنگ عمومی گفت: موزه‌ها ویترین تمدن ایران هستند و می‌توانند با رویکردی نوین به مراکزی پویا برای گفت‌وگوی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند. باید از ظرفیت بناهای تاریخی موجود برای گسترش موزه‌های شهری بهره گرفت تا این فضاها به پایگاه‌های فرهنگی و آموزشی زنده در دل شهرها بدل شوند.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش میراث‌فرهنگی در ارتقای نشاط اجتماعی اشاره کرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی در ایام نوروز و مناسبت‌های ملی، فرصتی است تا مردم بیش از گذشته با آثار تاریخی و فرهنگی کشور آشنا شوند و احساس تعلق به میراث مشترک ایران‌زمین در میان نسل‌های مختلف تقویت شود.

تعادل میان حقوق مردم و صیانت از میراث

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت ایجاد توازن میان حقوق شهروندان و الزامات حاکمیتی افزود: صیانت از میراث‌فرهنگی نیازمند نگاه عادلانه و متوازن است. باید هم حقوق مردم در بهره‌مندی از زندگی شهری رعایت شود و هم اصول حفاظت از آثار تاریخی پاس داشته شود. این تعادل تنها از مسیر گفت‌وگو، تعامل و اجماع ملی به دست می‌آید.