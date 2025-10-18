به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، از مهم‌ترین چالش‌ها در جراحی‌های دندان‌پزشکی، مدیریت خون‌ریزی و پیشگیری از عفونت است. علاوه بر این، بازسازی ناکافی استخوان در ناحیه جراحی، روند بهبودی را طولانی‌تر کرده و می‌تواند عوارضی مانند عفونت یا نقص ترمیم استخوان ایجاد کند. راهکارهای موجود هموستاتیک عمدتاً تنها یک جنبه از این مشکلات را پوشش می‌دهند و نیاز به محصولاتی جامع و چندمنظوره احساس می‌شود.

در پاسخ به این نیاز، تیم تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدایت سارا سیمرغ موفق به طراحی و تولید اسفنج بندآورنده خون بر پایه ژلاتین شده است که سه عملکرد کلیدی را به طور همزمان ارائه می‌دهد: توقف خون‌ریزی، جلوگیری از رشد باکتری‌ها و تحریک بازسازی استخوان. این محصول با بهره‌گیری از نانوذرات نقره، خواص ضدباکتریال موثری دارد و می‌تواند از عفونت‌های پس از عمل جلوگیری کند. نانوذرات استخوان‌ساز نیز با تحریک بازسازی استخوان، روند ترمیم بافت آسیب‌دیده را سرعت می‌بخشند.

ماتریس ژلاتینی این اسفنج، علاوه بر زیست‌سازگار بودن، سبک و انعطاف‌پذیر طراحی شده است تا استفاده آسان برای دندان‌پزشکان فراهم شود و فشار یا ناراحتی اضافی برای بیماران ایجاد نکند. اسفنج تولید شده، زیست‌تخریب‌پذیر است و پس از عمل نیاز به برداشتن مجدد ندارد که راحتی و اطمینان خاطر بیشتری برای پزشکان و بیماران فراهم می‌کند.

یکی دیگر از مزایای مهم این محصول، یکپارچگی عملکردهای هموستاتیک، ضدباکتری و استخوان‌سازی در یک راه‌حل واحد است. این ویژگی، اسفنج ژلاتینی را از محصولات موجود در بازار متمایز می‌کند و هزینه تمام‌شده نسبت به راهکارهای چندمحصولی کاهش یافته است. مصرف‌کنندگان نهایی این محصول شامل دندان‌پزشکان، جراحان دهان، پریودنتیست‌ها و مراکز تخصصی دندان‌پزشکی هستند که به دنبال افزایش اثربخشی درمان و کاهش عوارض پس از عمل می‌باشند.

اسفنج ژلاتینی قادر است در حفره‌های دندانی با اشکال و اندازه‌های مختلف قرار گیرد و خون‌ریزی را به سرعت مهار کند. هم‌زمان، خواص استخوان‌زایی آن بازسازی بافت آسیب‌دیده را تحریک کرده و فرآیند درمان را کوتاه‌تر می‌کند. ویژگی ضدباکتریال نانوذرات نقره نیز مانع رشد میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا شده و از بروز عفونت جلوگیری می‌کند.

این پروژه محصول یک کار تیمی پنج نفره است و در مرحله آزمایشگاهی تولید قرار دارد و به زودی وارد مرحله تجاری‌سازی خواهد شد. محصول، نمونه خارجی نیز دارد، اما اسفنج تولید شده در ایران، علاوه بر توقف خون‌ریزی، خواص ضدباکتری و استخوان‌سازی را همزمان ارائه می‌دهد، در حالی که نمونه‌های خارجی تنها قابلیت هموستاتیک دارند.

با استفاده از این اسفنج، دندان‌پزشکان می‌توانند کنترل بهتر و سریع‌تر خون‌ریزی را در بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای یا مصرف‌کنندگان داروهای ضدانعقاد انجام دهند. همچنین، کاهش عوارض پس از عمل، افزایش موفقیت جراحی و رضایت بیماران از مزایای رقابتی این محصول محسوب می‌شود.

پروژه مذکور با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو در قالب طرح‌های محصول محور اجرا شده است و هدف آن ارائه یک راهکار نوآورانه و مقرون‌به‌صرفه برای بهبود کیفیت درمان‌های دندان‌پزشکی است. این پروژه نشان می‌دهد که ترکیب فناوری نانو و طب ترمیمی می‌تواند راه‌حل‌های چندمنظوره و اثربخش برای چالش‌های بالینی فراهم کند و تحول قابل توجهی در تجربه درمان و بهبودی بیماران ایجاد کند.