ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: این بار ترافیکی در خط جنوبی آزاد راه قزوین - کرج حدفاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و در آزادراه کرج -تهران از پل فردیس تا کلاک و در ادامه در محدوده گرمدره سنگین است.

وی اضافه کرد: همچنین ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج -قزوین محدوده حصارک تا گلدشت سنگین گزارش شده است.

کرمی افزود: باتوجه به ترافیک سنگین صبحگاهی می‌طلبد مسافران زمان سفر خود را مدیریت کرده و از عجله وشتاب پرهیز کنند.

وی با اشاره به فعالیت سامانه ثبت میانگین سرعت خودروها در آزادراه تهران - کرج - قزوین گفت: این سامانه به صورت شبانه روز فعال بوده و با استفاده از فناوری هوشمند، امکان رصد دقیق سرعت خودروها در فواصل مشخص را فراهم کرده و نقش بازدارنده‌ای در کنترل تخلفات سرعت ایفا می‌کند.

رئیس پلیس راه البرز با بیان اینکه هدف از نصب و توسعه این دوربین‌ها فقط جریمه‌کردن رانندگان نیست، گفت: هدف اصلی، ارتقای ایمنی جاده‌ها، کاهش تصادفات و نهادینه‌سازی فرهنگ رانندگی ایمن است. رعایت سرعت مطمئنه و دقت در علائم هشداردهنده می‌تواند نقش مهمی در حفظ جان رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه ایفا کند.