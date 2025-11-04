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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

نجفی: اراضی حاشیه راه‌آهن گرمدره تعیین تکلیف شود

نجفی: اراضی حاشیه راه‌آهن گرمدره تعیین تکلیف شود

کرج – شهردار گرمدره در جلسه شورای اداری شهرستان کرج بر لزوم تعیین تکلیف اراضی حاشیه راه‌آهن و رفع معضل ترافیک و آلودگی در محدوده پمپ‌بنزین این شهر تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نجفی در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که عصر سه شنبه با حضور حضرت آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و مسئولان شهرستان کرج برگزار شد، مهم‌ترین دغدغه‌های شهری گرمدره را مطرح کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات مزمن این شهر شد.

وی تعیین تکلیف اراضی حاشیه راه‌آهن را یکی از ضرورت‌های فوری توسعه شهری دانست و گفت: سال‌هاست که بلاتکلیفی این اراضی موجب بروز مشکلات متعدد در حوزه ساماندهی شهری، محیط‌زیست و حتی مسائل اجتماعی شده است که امیدواریم با حمایت و پیگیری‌های مسئولان استانی، این موضوع به سرانجام برسد.

شهردار گرمدره در خاتمه با اشاره به مزاحمت‌های ناشی از فروش نفت و گاز و ترافیک خودروهای سنگین در اطراف جایگاه سوخت شهر، از فرمانداری خواست تا با همکاری سایر نهادها نسبت به رفع این معضل اقدام شود.

کد مطلب 6645549

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