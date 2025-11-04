به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نجفی در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که عصر سه شنبه با حضور حضرت آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و مسئولان شهرستان کرج برگزار شد، مهم‌ترین دغدغه‌های شهری گرمدره را مطرح کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات مزمن این شهر شد.

وی تعیین تکلیف اراضی حاشیه راه‌آهن را یکی از ضرورت‌های فوری توسعه شهری دانست و گفت: سال‌هاست که بلاتکلیفی این اراضی موجب بروز مشکلات متعدد در حوزه ساماندهی شهری، محیط‌زیست و حتی مسائل اجتماعی شده است که امیدواریم با حمایت و پیگیری‌های مسئولان استانی، این موضوع به سرانجام برسد.

شهردار گرمدره در خاتمه با اشاره به مزاحمت‌های ناشی از فروش نفت و گاز و ترافیک خودروهای سنگین در اطراف جایگاه سوخت شهر، از فرمانداری خواست تا با همکاری سایر نهادها نسبت به رفع این معضل اقدام شود.