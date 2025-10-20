به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به هوشیاری مأموران گشت شب پلیس راه نطنز بادرود در جلوگیری از وقوع یک سانحه مرگبار ناشی از خوابآلودگی راننده، تأکید کرد: هدف پلیس از اعمال قانون و کنترل جادهها نه جریمه و برخورد، بلکه حفظ جان و سلامت رانندگان و سرنشینان است.
سرهنگ احمد کرمیاسد با بیان اینکه پلیس در همه شرایط مأمور سلامت مردم است گفت: همکاران من در پلیس راه، هیچگاه بهدنبال سختگیری یا اعمال قانون صرف نیستند. همانگونه که پزشک با تزریق دارویی تلخ، جان بیمار را نجات میدهد، پلیس نیز با توقف یک خودرو یا تذکر قاطع، در واقع از وقوع فاجعهای احتمالی جلوگیری میکند. هدف اصلی ما، رساندن رانندگان و خانوادهها به مقصد، با سلامت کامل است.
وی در تشریح یکی از مصادیق این نوع خدمت افزود: در ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴، عوامل گشت شب پلیس راه نطنز بادرود به سرپرستی سروان بهنام یوسفی در محور آزادراه کاشان اصفهان متوجه تغییر مسیرهای ناگهانی یک دستگاه وانت شدند. مأموران با رعایت کامل اصول ایمنی، خودرو را در حاشیه امن متوقف کردند.
سرهنگ کرمیاسد ادامه داد: افسر گشت پس از گفتوگو با راننده، متوجه شدت خستگی و خوابآلودگی وی شد. راننده که مقصدش شهر یزد بود، با راهنمایی سروان یوسفی و پس از هماهنگیهای لازم، خودرو را در محل امنی در جوار حرم امامزاده آقاعلیعباس (ع) متوقف کرد تا خود و خانوادهاش استراحت کرده و سپس با هوشیاری کامل به سفر ادامه دهند.
به گفته رئیس پلیس راه فراجا، این اقدام هوشمندانه مأمور پلیس، از بروز حادثهای مرگبار جلوگیری کرد؛ راننده نیز صبح روز بعد با سلامت کامل به مسیر خود ادامه داد و پس از آگاهی از خطر بزرگی که از آن گریخته بود، با نصب بنری در محل پلیس راه و حضور شخصی در آنجا، از مأموران پلیس راه استان اصفهان قدردانی کرد.
سرهنگ کرمیاسد با اشاره به افزایش خطر خستگی و خوابآلودگی در شبهای طولانی پاییز گفت: طبق آمار، بخش قابل توجهی از تصادفات جادهای در ساعات پایانی شب بهدلیل خستگی و کاهش هوشیاری رانندگان رخ میدهد. توصیه مؤکد ما به همه رانندگان این است که در صورت احساس خوابآلودگی، حتماً در نزدیکترین مجتمع خدماتی یا محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی، سفر خود را از سر بگیرند.
وی در پایان تأکید کرد: پلیس راه، در هر شرایطی در کنار مردم است. اگر هم گاهی اعمال قانون میکنیم، فقط بهخاطر حفظ جان همان راننده و خانوادهاش است. ما باور داریم که امنیت و سلامت سفر، از هر مقصدی مهمتر است.
نظر شما