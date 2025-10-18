ثبت نام در پذیرش مستقیم دستیاری پزشکی در چهار رشته تخصصی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در این آزمون تعداد ۱۴ هزار و ۷۰۸ داوطلب ثبت نام کردند و در نهایت ۱۲ هزار و ۲۵۷ نفر در آزمون حاضر بودند. نتایج نهایی پذیرش در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.

پذیرش مستقیم دستیاری در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی بیماری‌های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیهوشی و طب اورژانس انجام می‌گیرد و ثبت نام متقاضیان از شنبه ۲۶ مهرماه تا شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ صورت خواهد پذیرفت.

اولویت کلی پذیرش به شرح ذیل است:

- اولویت اول کارورزان واجد شرایط و پزشکان عمومی که کمتر از ۱۰ سال از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته باشد.

- اولویت دوم پزشکان عمومی که دارای دارای رابطه استخدامی رسمی و پیمانی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.

اسامی متقاضیان واجد شرایط در هر رشته به انضمام جدول ظرفیت رشته / محل، جهت انجام مصاحبه ساختارمند از طریق سامانه رسمی مرکز سنجش پزشکی کشور اطلاع رسانی و از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز به معاونت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال خواهد شد.

نحوه پذیرش و اولویت بندی بر اساس این دستورالعمل و اولویت بندی دوم در هر گروه از متقاضیان بر اساس مصاحبه ساختارمند در گروه رشته تخصصی مربوطه و در صورت بالا بودن تعداد داوطلب بر اساس نمره آزمون پیش کارورزی داوطلب است.

معاونت آموزشی دانشگاه محل پذیرش دستیاری موظف خواهد بود اسامی پذیرفته شدگان را به انضمام صورتجلسه انجام مصاحبه ساختارمند در هر گروه رشته تخصصی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، اعلام کند.

اسامی نهایی پذیرفته شدگان پذیرش مستقیم دستیاری پس از بررسی نهایی از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به معاونت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال و از طریق سامانه رسمی مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور نیز به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

معاونت آموزشی دانشگاه محل پذیرش دستیاری موظف خواهد بود، در بازه زمانی مقرر که از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام خواهد شد نسبت به ثبت نام پذیرفته شدگان اقدام و تاریخ شروع به دوره دستیاران در هر گروه رشته تخصصی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، اعلام کند.