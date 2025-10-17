آغاز ثبت نام پذیرش مستقیم دستیاری پزشکی از شنبه؛ اولویت پذیرش اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در این آزمون تعداد ۱۴ هزار و ۷۰۸ داوطلب ثبت نام کردند و در نهایت ۱۲ هزار و ۲۵۷ نفر در آزمون حاضر بودند. نتایج نهایی پذیرش در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.

پذیرش مستقیم دستیاری در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی بیماری‌های عفونی و گرمسیری، کودکان، بیهوشی و طب اورژانس انجام می‌گیرد و ثبت نام متقاضیان از شنبه ۲۶ مهرماه تا شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ صورت خواهد پذیرفت.

دستورالعمل اجرایی پذیرش مستقیم دستیاری در مرحله تکمیل ظرفیت در رشته‌های تخصصی کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری و طب اورژانس

به منظور تأمین نیاز آموزشی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و در راستای موضوع ۴ یکصد و سومین نشست شورا مقرر شد پس از پذیرش در مراحل اصلی و تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیاری تخصصی بالینی و با توجه به وجود ظرفیت خالی باقیمانده در هر دوره، پذیرش مستقیم دستیاری از بین متقاضیان واجد شرایط در رشته‌های تخصصی کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری و طب اورژانس، بشرح بندهای ذیل انجام شود:

۱- دانشجویان مقطع پزشکی عمومی که حداقل ۱۵ ماه از دوره کارورزی خود را (بشرح بند ۴ این دستورالعمل) قبل از معرفی به دوره دستیاری سپری کرده و گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی را دریافت کرده باشند، در دانشگاه محل تحصیل مقطع پزشکی عمومی و چنانچه آن دانشگاه فاقد برنامه آموزشی تربیت دستیار در هر یک از رشته‌ها باشد، در دانشگاه علوم پزشکی کلان منطقه، پذیرش در یکی از رشته‌های تخصصی اعلام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می‌شود.

۲- پزشکان عمومی که کمتر از ۱۰ سال از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته باشد و سن آن‌ها نیز کمتر از ۴۰ سال باشد، منوط به ارائه گواهی پایان خدمات طرح لایحه نیروی انسانی و در صورتیکه در حال گذراندن طرح لایحه نیروی انسانی هستند با ارائه گواهی موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری از معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی، پذیرش صرفاً در یک رشته / محل از رشته‌های تخصصی اعلام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می‌شود.

تبصره ۱: مجوز برخورداری از این دستورالعمل فقط یک نوبت قبل از شروع خدمات طرح لایحه نیروی انسانی به پزشکان عمومی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال منتهی به شروع دوره آموزشی دستیاری مربوطه فارغ التحصیل می‌شوند (به استثنا پذیرفته شدگان مقطع پزشکی عمومی با سهمیه برقراری عدالت آموزشی «بومی») در رشته‌های تخصصی اعلام شده داده می‌شود.

این موضوع صرفاً بر اساس مصوبه حاضر بوده و استعلام از سایر حوزه‌های وزارت بهداشت ضرورت ندارد.

تبصره ۲: در خصوص پزشکان عمومی آقا که مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی کارت پایان خدمت جهت برخورداری از این مصوبه الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیانی که در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه عمومی هستند ارائه گواهی موافقت به تحصیل در مقطع دستیاری از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی الزامی خواهد بود.

۳- پزشکان عمومی که دارای رابطه استخدامی رسمی و پیمانی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند و از تاریخ پذیرش و شروع به تحصیل در مقطع دستیاری تا تاریخ بازنشستگی (زمان بازنشستگی مطابق قوانین اداری استخدامی کشور)، بمدت سه برابر طول دوره برنامه آموزشی مربوطه، زمان داشته باشند و منوط به موافقت دانشگاه علوم پزشکی محل استخدام با مأموریت آموزشی آنان، پذیرش در دانشگاه محل استخدامی و یا در دانشگاه کلان منطقه دانشگاه محل استخدام در رشته‌های تخصصی اعلام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و به بعد انجام می‌شود.

تبصره ۳: دستیاران پذیرفته شده در راستای این مصوبه، پس از فارغ التحصیلی برای هیئت علمی شدن، تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.

۴- ضروری است دانشجویان پزشکی متقاضی، حداقل‌های زیر از هر بخش چرخشی در دوره کارورزی را گذرانده شده باشد:

- ۲ ماه جراحی عمومی

- ۳ ماه بیماری‌های داخلی (یا ۲ ماه داخلی و یک ماه پزشکی خانواده)

- ۲ ماه زنان و زایمان

- ۳ ماه کودکان

- یک ماه طب اورژانس

- یک ماه بیماری‌های قلب و عروق

- یک ماه روانپزشکی

- یک ماه بخش‌های اختیاری مینور

۵- دانشجوی پزشکی مهمان در دانشگاه علوم پزشکی مبدأ و دانشجوی انتقالی از طریق دانشگاه علوم پزشکی مقصد، (در صورت دارا بودن شرایط مندرج در دستورالعمل) مشمول برخورداری از این دستورالعمل هستند.

۶- دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد نیز مشمول دستورالعمل اجرایی پذیرش مستقیم دستیاری هستند و در صورت متقاضی بودن و واجد شرایط بودن مجاز به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کلان منطقه خواهند بود.

تبصره ۴: کارورزان دانشگاه‌های علوم پزشکی آزاد تهران و شاهد متقاضی برخورداری از این مصوبه نیز می‌توانند در مرحله ثبت نام اولیه یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه شهر تهران (دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه الله و ارتش) را انتخاب کنند.

۷- متقاضیان که پذیرش آنها در دوره پزشکی عمومی با استفاده از سهمیه قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده است، مشمول برخورداری از این مصوبه نخواهند بود.

تبصره ۵: دانشجویان پزشکی استعدادهای درخشان مشمول برخورداری از «دستورالعمل اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره‌های تخصصی» صرفاً در دوره تکمیل ظرفیت دستیاری در رشته‌های تخصصی «کودکان، بیهوشی، بیماری‌های عفونی و گرمسیری و طب اورژانس» مجاز به بهره برداری از این دستورالعمل هستند.

اولویت کلی پذیرش به شرح ذیل است:

اولویت اول کارورزان واجد شرایط (به شرح بندهای ۱ و ۴ این دستورالعمل) و پزشکان عمومی که کمتر از ۱۰ سال از زمان فارغ التحصیلی آنان گذشته باشد (به شرح بند ۲ و تبصره‌های ذیل آن در این دستورالعمل).

اولویت دوم پزشکان عمومی که دارای دارای رابطه استخدامی رسمی و پیمانی با دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور (به شرح بند ۳ و تبصره‌های ذیل آن در این دستورالعمل)

اسامی متقاضیان واجد شرایط در هر رشته به انضمام جدول ظرفیت رشته / محل، جهت انجام مصاحبه ساختارمند از طریق سامانه رسمی مرکز سنجش پزشکی کشور اطلاع رسانی و از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز به معاونت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال خواهد شد.

نحوه پذیرش و اولویت بندی بر اساس این دستورالعمل و اولویت بندی دوم در هر گروه از متقاضیان بر اساس مصاحبه ساختارمند در گروه رشته تخصصی مربوطه و در صورت بالا بودن تعداد داوطلب بر اساس نمره آزمون پیش کارورزی داوطلب است.

معاونت آموزشی دانشگاه محل پذیرش دستیاری موظف خواهد بود اسامی پذیرفته شدگان را به انضمام صورتجلسه انجام مصاحبه ساختارمند در هر گروه رشته تخصصی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، اعلام کند.

اسامی نهایی پذیرفته شدگان پذیرش مستقیم دستیاری پس از بررسی نهایی از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به معاونت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال و از طریق سامانه رسمی مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور نیز به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

معاونت آموزشی دانشگاه محل پذیرش دستیاری موظف خواهد بود، در بازه زمانی مقرر که از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام خواهد شد نسبت به ثبت نام پذیرفته شدگان اقدام و تاریخ شروع به دوره دستیاران در هر گروه رشته تخصصی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، اعلام کند.

در مورد کارورزان متقاضی آقا که مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی هستند در هنگام شروع دوره دستیاری، هماهنگی و مکاتبات لازم با سازمان نظام وظیفه عمومی برای تمدید معافیت تحصیلی، از طریق دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل انجام خواهد شد.

پذیرفته شدگان، تحت هیچ شرایطی اجازه درخواست تغییر رشته در طول دوران دستیاری نخواهند داشت.

کاورزان متقاضی واجد شرایط پذیرش مستقیم دستیاری، پس از ثبت نام و شروع به دوره دستیاری، در سه ماه اول دوره دستیاری (و یا معادل مابه التفاوت ماه‌های کارورزی دوره پزشکی عمومی سپری شده تا ۱۸ ماه مصوب) و تا قبل از فارغ التحصیلی مقطع پزشکی عمومی صرفاً در بخش آموزشی دستیاری بصورت Observer می‌تواند شروع به دوره آموزشی کند و هرگاه مابه التفاوت ماه‌های کارورزی دوره پزشکی عمومی سپری شده تا ۱۸ ماه مصوب، به لحاظ زمانی در دوره دستیاری رشته پذیرفته شده تکمیل شد، دانشگاه محل تحصیل دستیاری، نتایج ارزشیابی درونی دوره دستیاری گذرانده را به دانشگاه محل تحصیل مقطع پزشکی عمومی ارسال و انجام مراحل قانونی فارغ التحصیلی توسط دانشگاه محل تحصیل در مقطع پزشکی عمومی و مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، جهت دریافت شماره نظام به سازمان نظام پزشکی معرفی خواهند شد.

دفاع از پایان نامه و انجام مراحل فارغ التحصیلی در دوره پزشکی عمومی تا قبل از معرفی به نظام پزشکی باید حتماً پایان یافته باشد.

تبصره ۶: در خصوص نمرات دروس گذرانده نشده دوره کارورزی، میانگین نمرات بخش‌های کارورزی گذرانده شده را برای بخش‌های کارورزی که نگذرانده است و فاقد نمره کارورزی است؛ در پرونده تحصیلی دوره پزشکی عمومی آنان لحاظ شود.

در خصوص انصراف دستیاران پذیرش مستقیم از کارورزی در ماه‌های اول، اگر جمع دوره کارورزی و دستیاری گذارنده شده کمتر از ۱۸ ماه باشد، این گروه از افراد باید به تکمیل دوره آموزش مقطع پزشکی عمومی خود بازگردند و مابه التفاوت را در دوره کارورزی سپری کنند. (نوع بخش و چرخش با نظر معاونت آموزشی دانشگاه خواهد بود)

موکداً اعلام می‌شود که تمامی دستیاران پذیرفته شده در راستای این دستورالعمل، مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با انصراف دستیاران (اخذ غرامت) و نیز معرفی به نظام وظیفه (در صورت مشمول بودن) خواهند بود. ادامه تحصیل این افراد در دوره دستیاری مطابق مجموعه قوانین و مقرارت آزمون پذیرش دستیاری تخصصی است.

دستیاران از ابتدای پذیرش و شروع دستیاری می‌توانند از مزایای آیین نامه بورس تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها و موسسات کشور بهره مند شوند.

انجام تعهدات و خدمات قانونی این دسته از داوطلبان به صورت تجمیعی (تجمیع طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، خدمت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد و ضریب K تخصصی) به پس از فارغ التحصیلی دوره دستیاری تخصصی موکول می‌شود.

کلیه دستیاران پذیرش مستقیم از دوره پنجاه و از سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و به بعد موظف به سپردن فرم تعهد محضری در قالب اسناد ابلاغی پیرو نامه شماره /۵۰۵/۲۶۶ د مورخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ و نامه شماره /۵۰۵/۲۴۶۳ د مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ هستند.

دستیاران پذیرش شده در راستای این دستورالعمل، الزاماً مشمول کلیه مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی مرتبط با مقررات و آئین نامه‌های دوره‌های آموزش دستیار تخصصی بالینی هستند.