پژوهشگاه فضایی ایران بازوی کلیدی علمی و فناورانه وزارت ارتباطات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه فضایی ایران، به ریاست احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه، و با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر اعضای کمیسیون تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون با اشاره به برگزاری هجدهمین نشست کمیسیون دائمی در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و وقفهای که در برگزاری جلسات بهدلیل تغییرات مدیریتی ایجاد شده بود، بر ضرورت تداوم نشستهای منظم کمیسیون و پیگیری دقیق مصوبات هیأت امنا تأکید کرد.
وی با اشاره به تلاشهای انجام شده برای اجرای مصوبات جلسات گذشته از طرف همکاران پژوهشگاه فضایی ایران، افزود: تشکیل بهموقع و منظم جلسات کمیسیون دائمی و ارائه گزارشهای شفاف مالی و اجرایی، نشاندهنده رویکرد جدید مدیریت پژوهشگاه برای انضباط اداری و مالی و پیشبرد اهداف کلان این مجموعه است.
چیتساز با تأکید بر نقش مهم پژوهشگاه فضایی ایران در توسعه فناوریهای راهبردی کشور گفت: پژوهشگاه فضایی ایران، بازوی علمی و فناورانه وزارت ارتباطات است و تداوم مسیر اصلاحات مدیریتی، شفافیت مالی و تقویت رویکرد برنامهمحور، میتواند زمینهساز تحول دیجیتال، رشد و بهرهوری بیشتر در حوزه فناوریهای فضایی شود.
در ادامه، گزارش عملکرد توسط رئیس پژوهشگاه با تمرکز بر توسعه کاربردهای صنعت فضایی ارائه و وضعیت مالی پژوهشگاه، بررسی موضوعات مرتبط با ساختار اداری و نیروی انسانی، اصلاح برخی آئیننامهها و مسائل مرتبط با برنامههای پژوهشی و توسعهای پژوهشگاه بهصورت کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون نیز در جریان جلسه، دیدگاهها، پیشنهادها و نظرات خود را درباره بهبود فرآیندهای مدیریتی، حمایت از فعالیتهای علمی و پژوهشی، و راهکارهای توسعه همکاریهای بیندستگاهی مطرح کردند.
در پایان، اعضای کمیسیون بر استمرار نشستهای کمیسیون، پیگیری مصوبات گذشته و حمایت از برنامههای توسعهای و فناورانه پژوهشگاه فضایی ایران تأکید کردند.
