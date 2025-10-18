  1. دانش و فناوری
پژوهشگاه فضایی ایران بازوی کلیدی علمی و فناورانه وزارت ارتباطات است

معاون وزیر ارتباطات در نوزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه فضایی ایران، بر نقش کلیدی این مجموعه در توسعه فناوری‌های راهبردی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه فضایی ایران، به ریاست احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشگاه، و با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر اعضای کمیسیون تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون با اشاره به برگزاری هجدهمین نشست کمیسیون دائمی در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و وقفه‌ای که در برگزاری جلسات به‌دلیل تغییرات مدیریتی ایجاد شده بود، بر ضرورت تداوم نشست‌های منظم کمیسیون و پیگیری دقیق مصوبات هیأت امنا تأکید کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای اجرای مصوبات جلسات گذشته از طرف همکاران پژوهشگاه فضایی ایران، افزود: تشکیل به‌موقع و منظم جلسات کمیسیون دائمی و ارائه گزارش‌های شفاف مالی و اجرایی، نشان‌دهنده رویکرد جدید مدیریت پژوهشگاه برای انضباط اداری و مالی و پیشبرد اهداف کلان این مجموعه است.

چیت‌ساز با تأکید بر نقش مهم پژوهشگاه فضایی ایران در توسعه فناوری‌های راهبردی کشور گفت: پژوهشگاه فضایی ایران، بازوی علمی و فناورانه وزارت ارتباطات است و تداوم مسیر اصلاحات مدیریتی، شفافیت مالی و تقویت رویکرد برنامه‌محور، می‌تواند زمینه‌ساز تحول دیجیتال، رشد و بهره‌وری بیشتر در حوزه فناوری‌های فضایی شود.

در ادامه، گزارش عملکرد توسط رئیس پژوهشگاه با تمرکز بر توسعه کاربردهای صنعت فضایی ارائه و وضعیت مالی پژوهشگاه، بررسی موضوعات مرتبط با ساختار اداری و نیروی انسانی، اصلاح برخی آئین‌نامه‌ها و مسائل مرتبط با برنامه‌های پژوهشی و توسعه‌ای پژوهشگاه به‌صورت کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون نیز در جریان جلسه، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نظرات خود را درباره بهبود فرآیندهای مدیریتی، حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی، و راهکارهای توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی مطرح کردند.

در پایان، اعضای کمیسیون بر استمرار نشست‌های کمیسیون، پیگیری مصوبات گذشته و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای و فناورانه پژوهشگاه فضایی ایران تأکید کردند.

