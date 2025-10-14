به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی در این مراسم که با حضور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای فناوری فضایی در مسیر چابکسازی و مدیریت هزینههای دولت، اظهار کرد: «پژوهشگاه فضایی ایران باید به نهادی کارآمد در جهت توسعه فناوریهای بومی و تحقق بهرهوری حداکثری در دولت تبدیل شود.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با قدردانی از تلاشهای نخبگان و پژوهشگرانی که در طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی ناهید ۲ نقش داشتند، تصریح کرد: «پرتاب موفقیتآمیز ماهواره ناهید ۲ با رویکرد خدمتمحور انجام شد و از همه عزیزانی که در توسعه این پروژه ملی تلاش کردند، تشکر میکنم.»
وی حضور وحید یزدانیان به عنوان رئیس کنونی پژوهشگاه فضایی را آغاز دورهای جدید عنوان کرد و گفت: «در این دوره شاهد همافزایی بیشتر میان این مجموعه و سازمان فضایی ایران هستیم. در این مسیر، تمرکز ما بر تولید ماهوارههای مخابراتی با هدف ارائه خدمات ملموس و باکیفیت به مردم است.»
صنعت فضایی شتاب دهنده اقتصاد دانش بنیان
وزیر ارتباطات با بیان اینکه صنعت فضایی یکی از صنایع پیشران کشور محسوب میشود، افزود: «این صنعت با تکیه بر ظرفیتهای گسترده در سایر بخشهای صنعتی میتواند شتابدهنده مسیر توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان باشد.»
هاشمی همچنین به اهمیت تأمین نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و گفت: «توسعه همکاری با دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی برای ارتقای توان علمی و فنی پژوهشگاه فضایی در دستور کار قرار دارد. از حمایتهای معاون اول رئیسجمهور در این مسیر نیز قدردانی میکنم.»
وی درباره مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر انتقال پژوهشگاههای دستگاههای اجرایی به وزارت علوم، تصریح کرد: «باور داریم که حوزه فناوری و نوآوری نهتنها نباید کوچک شود بلکه باید توسعه یابد، زیرا پیشرفت کشور در گرو تقویت این بخش است.»
استفاده از فناوری فضایی در مدیریت منابع آب
وزیر ارتباطات با اشاره به چالشهایی چون مدیریت منابع آب و پدیده فرونشست زمین، خاطرنشان کرد: «استفاده از فناوری فضایی در پایش و مدیریت زمین میتواند ابزار مؤثری برای تصمیمسازی علمی و دقیق در حوزههای زیربنایی کشور باشد.»
هاشمی در پایان تأکید کرد: «با بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری و پژوهشگاهها میتوان با حداقل نیروی انسانی، حداکثر بهرهوری را محقق کرد و از این مسیر، به دولت در جهت چابکسازی و مدیریت هزینهها یاری رساند.»
در این مراسم معاون اول رئیسجمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پژوهشگران نخبه پژوهشگاه فضایی ایران تقدیر کرد.
