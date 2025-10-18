هراتی: وعده ۲۰۰ میلیون تومانی برای تکمیل مسجد مسکن مهر قوچان محقق نشد

حجت الاسلام علیرضا هراتی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت نامناسب مسجد نیمه‌کاره در منطقه مسکن مهر این شهرستان اشاره و نسبت به این موضوع انتقاد کرد.

امام جمعه قوچان با بیان اینکه مسکن مهر قوچان چند سال پیش توسط پیمانکار ساخته شده است، افزود: متأسفانه مسجد این منطقه نیمه‌کاره رها شده و پیمانکار کار خود را تکمیل نکرده است.

وی تصریح کرد: دو سه سال پیش پیگیری‌هایی انجام و مقرر شد سازمان مسکن و شهرسازی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای پیشرفت کارهای مسجد به هیئت امنا پرداخت کند، اما این وعده محقق نشد.

هراتی مطلق با بیان اینکه مردم با همیاری خود مسجد را تا حدودی سرپا نگه داشته‌اند و مراسم و نمازها در آنجا برگزار می‌شود، دو انتقاد اصلی خود را اینگونه بیان کرد: نقد ما به مسکن و شهرسازی این است که اولاً چرا مبلغی که وعده کرده بودند پرداخت نکردند و ثانیاً چرا این مسجد که باید به عنوان یک قطب و مجتمع فرهنگی در این منطقه محروم عمل کند، به حال خود رها شده است.

امام جمعه قوچان بر لزوم حضور دائمی روحانی در این مسجد برای اقامه نماز و اجرای برنامه‌های فرهنگی مؤثر تأکید کرد و از تمامی مسئولان ذی‌ربط از جمله سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری و سایر نهادهای شهرستان خواست تا برای تکمیل و تجهیز این مسجد آبرومند پای کار بیایند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به محرومیت منطقه، حداقل باید یک مسجد آبرومند در اختیار ساکنان قرار گیرد و این مسأله بودجه‌ای نیست، چرا که این امکانات باید توسط پیمانکار تحویل مردم می‌شد.