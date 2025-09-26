امام جمعه قوچان: مذاکره با آمریکا ضرر محض است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا هراتی مطلق در خطبه‌های نماز جمعه امروز قوچان با تبریک هفته دفاع مقدس به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب اشاره و اظهار کرد: مقام معظم رهبری همانند سال‌های گذشته گفتگویی صمیمی با مردم ایران داشتند و فرمودند ایران امروز و فردا همان ایران قوی است و مردم ایران مشت محکم پولادینی هستند که بر فرق دشمن فرود خواهد آمد.

امام جمعه قوچان «اتحاد مقدس» را واژه جدیدی خواند که رهبر انقلاب پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه به ادبیات انقلاب اسلامی افزودند و تصریح کرد: این اتحاد در شرایطی شکل گرفت که دشمن به دنبال اغتشاش و تفرقه بود و اتحاد و انسجام ۹۰ میلیونی مردم ایران از الطاف پنهان الهی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکره با آمریکا، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند مذاکره با آمریکا ضرر محض است زیرا آمریکا با زورگویی و قلدری وارد میدان شده و پیشرفت ایران را برنمی‌تابد.

هراتی مطلق راه حل مقابله با دشمنی‌های آمریکا را در قوی شدن دانست و اظهار کرد: راه علاج قوی شدن از طریق وحدت، شناسایی استعدادهای جوان و خدمت به مردم است و قوه قضائیه باید با کسانی که با دشمن همراهی کرده و به گرانی دامن می‌زنند برخورد قاطع کند.

امام جمعه قوچان با اشاره به پیشینه قوچان به عنوان مهد کشتی، از رکود این رشته ورزشی در شهرستان ابراز تأسف کرد و گفت: نزدیک به یک سال است که شهرستان رئیس ورزش و جوانان ندارد لذا فرماندار و مسئولان مربوطه هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین مسئول برای این اداره اقدام کنند تا شاهد رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی در منطقه باشیم.