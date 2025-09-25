امام جمعه قوچان: اقتدار ایران مرهون خون شهدای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا هراتیمطلق عصر پنجشنبه در مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای شهرستان قوچان به مناسبت هفته دفاع مقدس با ادای احترام به مقام شهدای این شهرستان، اظهار کرد: ما در کنار این عزیزان عهد و پیمان خود را با آرمانهای بلندشان تجدید میکنیم، شهدایی که برای ماندن اسلام، قرآن و ایران اسلامی جان خود را فدا کردند.
امام جمعه قوچان با تأکید بر لزوم پاسداشت حرمت قبور مطهر شهدا، افزود: این قبور مانند آیات قرآن هستند و باید مورد احترام قرار گیرند اما متأسفانه گاهی شاهد بیتوجهی برخی افراد هستیم که روی قبور ایستادهاند اینجا حرم، مأوا و پناهگاه آزادگان است.
وی شهدای هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه را عامل بیمه شدن انقلاب اسلامی و خالق حماسههای بزرگ دانست و خاطرنشان کرد: اتحاد مقدس واژهای بود که از دل همین دفاع بیرون آمد و اقتداری که امروز موجب شده رئیسجمهور در مجامع بینالمللی با در دست داشتن عکس شهدا، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کند برآمده از خون شهدای گلگونکفن است.
هراتیمطلق در ادامه با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، گفت: ایشان بهدرستی مذاکره با رژیم جنایتکار آمریکا را خسارت محض خواندند و تکلیف را برای همه روشن کردند.
امام جمعه قوچان با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت به ویژه شهید سیدحسن نصرالله و تجلیل از اقتدار جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: امروز دشمنان به زبالهدان تاریخ پیوستهاند و ایران اسلامی با اقتدار کامل ایستاده است زیرا دست خدا بر سر این ملت است و رهبری حکیم و قدرتمند هدایت امت را بر عهده دارد.
نظر شما