به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد صبح شنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان عقیدتی سیاسی ارتش منطقه اصفهان ضمن تبریک روز عقیدتی سیاسی ارتش، جایگاه روحانیت را در کنار نیروهای مسلح «بی‌بدیل» دانست و اظهار کرد عالمان دین همچون ستارگان هدایت در شب تاراند و تخصص آنان در فهم و تبیین ایمان و اخلاق برتر از هر دانش دیگری است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به حدیث پیامبر اسلام درباره تشبیه علمای امت به ستارگان، بر ضرورت مراجعه به صاحبان دانش دینی تأکید کرد و افزود: هیچ انسانی نمی‌تواند در همه رشته‌ها متخصص باشد و همان‌گونه که در علوم مختلف به کارشناس آن مراجعه می‌کند، در امور دین نیز باید از روحانیون و اهل علم راه بجوید.

وی یادگیری و تعلیم دین را از دشوارترین وظایف بشر برشمرد و گفت تربیت فردی دیندار و هدایت جامعه، کاری سخت‌تر از هر آموزش تخصصی است. به گفته او، پیامبر اکرم علمای امت را چراغ راه مردم دانسته و فرموده است که آنان همچون ستارگان آسمان‌اند که در تاریکی خشکی و دریا راه را روشن می‌کنند و جامعه نیز به واسطه آنان هدایت می‌شود.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ دوازده‌روزه و پرسش‌هایی که حول ادامه یا توقف آن مطرح شده، تصریح کرد: پاسخ به این شبهات باید از سوی علمای دین ارائه شود، زیرا معیار تصمیم‌گیری در اسلام نه احساس، بلکه آموزه‌های قرآن است. وی گفت بر اساس آیات الهی، جنگ در اسلام صرفاً برای دفاع مشروع است و اگر دشمن نشانه‌ای از تمایل به صلح نشان دهد، پذیرش آن در چارچوب ایمان و عزت لازم است؛ با این حال مسلمانان هرگز زیر سلطه و بیعت کفار نخواهند رفت.

وی با استناد به آیه‌ای از قرآن یادآور شد که اگر دشمن بال خود را پایین آورد، تو نیز باید نشانه صلح نشان دهی و بر خدا توکل کنی، زیرا خداوند شنوا و داناست و اگر قصد خدعه کنند، نصرت الهی برای مؤمنان کفایت می‌کند و خداست که میان دل‌های مؤمنان الفت می‌افکند.

نماینده ولی‌فقیه در پایان بر رویکرد دفاعی و اخلاقی عملیات‌های نظامی تأکید کرد و یادآور شد رهبر معظم انقلاب همواره دستور داده‌اند که تنها مواضع نظامی دشمن هدف قرار گیرد و هیچ آسیبی به مردم غیرنظامی وارد نشود، چرا که ماهیت دفاع مقدس بر پایه عدالت و ارزش‌های دینی استوار است.

همچنین در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی کیانی، رئیس عقیدتی سیاسی ارتش منطقه اصفهان با اشاره به اجرای گسترده برنامه‌های فرهنگی و قرآنی در یگان‌های ارتش، گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز یک ارتش حزب‌اللهی است و فرمان امام خمینی مبنی بر مبتنی بودن این نهاد بر کلمه طیبه تحقق یافته است.

وی از برگزاری مسابقات قرآنی در نیروی زمینی، پدافند، ستاد کل و آجا خبر داد و افزود: ساختار عقیدتی سیاسی ارتش بر محور شانزده مصباح یا برنامه کلان فرهنگی و دینی استوار است که شامل صدها طرح تربیتی، قرآنی و یادواره شهدا می‌شود؛ طرح‌هایی که هدفشان تقویت روح ایمان و سربازی در رکاب ولایت است.