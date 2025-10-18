  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

دادستان مرکز خوزستان:با شبکه‌های جرائم سازمان‌یافته مماشات نخواهیم کرد

اهواز - دادستان مرکز خوزستان از تشکیل کارگروه ویژه برای شناسایی و رسیدگی به جرائم سازمان‌یافته خبر داد و تأکید کرد: برخورد با این شبکه‌ها در دستور کار است و هیچ‌گونه مماشاتی پذیرفته نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای سیاست‌های جدید دادستانی کل کشور پیرامون مقابله با جرایم سازمان‌یافته، نشستی صبح امروز شنبه با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان، معاونان وی و جمعی از مسئولان قضائی، امنیتی و انتظامی برگزار شد.

در این نشست، خلفیان با تقدیر از تلاش‌های نیروهای امنیتی و انتظامی در حفظ امنیت عمومی، از تشکیل کارگروه تخصصی برای شناسایی و رسیدگی به جرایم سازمان‌یافته در استان خبر داد و گفت: هیچ‌گونه مماشاتی در برخورد با شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به تلاش‌های مستمر دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور، افزود: شناسایی دقیق این شبکه‌ها و برخورد قاطع با آن‌ها از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی استان است.

دادستان مرکز خوزستان خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های امنیتی، قضائی و انتظامی شد و تأکید کرد: ارتقای سطح علمی و آموزشی قضات و ضابطین در حوزه جرایم سازمان‌یافته، نقش مهمی در تشخیص دقیق فرآیندها و جزئیات پرونده‌ها دارد.

خلفیان همچنین بر ضرورت شناسایی و انهدام ساختارهای مالی این شبکه‌ها تأکید کرد و گفت: کنترل و از بین بردن بنیان‌های مالی مجرمان، گامی مؤثر در پیشگیری از گسترش این نوع جرایم است.

وی خاطرنشان کرد: مطالبه مردم تحقق عدالت، امنیت و آرامش است و این مسئولیت مهم، وظیفه دستگاه‌های قضائی، امنیتی و انتظامی را دوچندان می‌کند.

دادستان مرکز استان خوزستان از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، امنیتی، سرقت و فرار مالیاتی در دادسرای اهواز خبر داد و گفت: این شعب در حال بررسی دقیق پرونده‌های مرتبط هستند.

وی در پایان با اشاره به برخی چالش‌ها در روند رسیدگی به این پرونده‌ها، خواستار شناسایی دقیق موانع موجود برای مقابله مؤثرتر با تهدیدهای سازمان‌یافته شد.

