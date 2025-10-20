خلفیان: جرایم خشن در خوزستان ۶۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز دوشنبه در نشست ستاد کنترل مجرمین حرفهای و سابقهدار که بهصورت وبینار با معاون دادستان کل کشور برگزار شد با اشاره به عوامل مؤثر در بروز آسیبهای اجتماعی و جرایم خرد در استان گفت: بیکاری، حاشیهنشینی، تورم و نابرابری توزیع ثروت از دلایل اصلی سرقتهای خرد، درگیریهای خیابانی، خردهفروشی مواد مخدر و آسیبهای اخلاقی هستند.
وی افزود: ساختار اجتماعی خاص خوزستان با ریشههای سنتی و عشایری در کنار چالشهای مدرن، موجب بروز رفتارهایی چون تیراندازیهای مراسمی، نزاعهای طایفهای و قتلهای خانوادگی شده است.
خلفیان با ارائه آمار عملکرد ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، از کاهش ۱۰ درصدی قتل، ۱۶ درصدی سرقتهای مهم، ۹ درصدی سرقتهای خرد و ۲۸ درصدی زورگیری و سرقتهای خشن خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد: میزان وقوع شرارت و خشونت در استان بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
دادستان خوزستان با اشاره به افزایش ۱۰۱ درصدی کشف مواد مخدر بهصورت وزنی، این رشد را نتیجه تلاش مضاعف دستگاههای امنیتی و انتظامی دانست و افزود: در حوزه اتباع بیگانه نیز شاهد افزایش ۱۴ درصدی در شناسایی و برخورد با افراد غیرمجاز بودهایم.
وی در ادامه به وضعیت زندانها اشاره کرد و گفت: نرخ بازگشت زندانیان پس از آزادی به زندان از ۳۰ درصد به حدود ۱۷ درصد کاهش یافته که نشاندهنده اثربخشی اقدامات اصلاحی و بازپروری است.
خلفیان با اشاره به اجرای ۱۹ مصوبه ستاد کنترل مجرمین حرفهای در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، از اجرای موفق طرحهای امنیتساز از جمله طرح حضرت امیرالمومنین (ع) در دو مرحله خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات آثار قابلتوجهی در ارتقای احساس امنیت عمومی داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: امروز خوزستان به برکت تلاش نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و قضائی یکی از استانهای دارای ثبات و امنیت پایدار در کشور است و نتایج پایشها نشان میدهد شیب وقوع جرایم مهم در حال کاهش است.
دادستان مرکز استان خوزستان تأکید کرد: تحقق امنیت پایدار در خوزستان نیازمند نگاهی تلفیقی و همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مرزی است؛ اگر این نگاه حفظ شود، راه برای رشد، آرامش و زندگی امن مردم خوزستان هموارتر خواهد شد.
وی همچنین از تشکیل شعب تخصصی در دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به جرایم سازمانیافته از جمله سرقتهای مسلحانه، جرایم امنیتی، مفاسد اقتصادی، قتلها و ترک فعل مدیران خبر داد.
خلفیان از راهاندازی بانک اطلاعاتی جامع مجرمین حرفهای در استان خبر داد و گفت: تشکیل این بانک اطلاعاتی، گامی مؤثر در مدیریت و کنترل فعالیتهای مجرمان سابقهدار است و به ما امکان رصد دقیقتر و اقدامات پیشگیرانه مؤثرتری را میدهد.
در ادامه جلسه، علی بیرانوند، معاون حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد، بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با مجرمین حرفهای تأکید کرد و گفت: پایش آماری، همافزایی دستگاههای مسئول و اجرای طرحهای هدفمند از جمله دلایل کاهش چشمگیر نرخ ارتکاب جرایم در استان بودهاند.
