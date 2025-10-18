  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

اجرای موفق راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی بامی توسط معاونت علمی

در راستای دستور رئیس جمهور، معاونت علمی با بهره‌گیری از فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، پروژه نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی را برای تحقق هدف استفاده از انرژی پاک اجرایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پیرو دستور رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده تمام دستگاه‌های اجرایی و دولتی از انرژی خورشیدی، نخست، معاونت علمی با بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی ساخت دانش‌بنیان‌های ایرانی به این دغدغه جامه عمل پوشاند.

این معاونت با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بنا بر تکلیف هیأت وزیران، در گام اول اجرای سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی را از ساختمان‌های دولتی کلید زد و برای ۲۲ وزارتخانه و سازمان دولتی طراحی و تیپ‌سازی انجام داد.

در گام دوم این طرح، برای زیرساخت‌های حیاتی و کسب‌وکارهای مهم کشور که به طور مستقیم با نیازهای مردم سرکار دارند، گسترش پیدا خواهد کرد.

اجرای موفق پایلوت این نیروگاه‌ها بر بام ساختمان‌های دولتی نشان داد که این مهم، می‌تواند به عنوان الگویی موفق، برای تأمین انرژی پایدار و استفاده از انرژی‌های نو و سبز در ساختمان‌های مسکونی و زیست روزمره مردم نیز مورد استفاده قرار گیرد.

