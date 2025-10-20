مهشید ناصحی، رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونتهای حاد تنفسی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره نوع ماسکها توضیح داد: ماسکهای سهلایه معمولی عمدتاً برای افراد بیمار مناسب هستند چون از پخش شدن قطرات تنفسی آلوده جلوگیری میکنند، اما افرادی که سالم هستند و در تماس نزدیک با بیماران قرار دارند، مانند پرسنل بهداشتی و درمانی، بهتر است بویژه در مواجهه با بیماران مشکوک از ماسکهای N95 استفاده کنند که البته این ماسکها هزینه بیشتری دارند، اما در محیطهای پرخطر بسیار مؤثرترند.
بهترین زمان تزریق از نیمه شهریور تا نیمه مهر
رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونتهای حاد تنفسی وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت واکسیناسیون آنفلوآنزا گفت: اگرچه همه افراد (بجز شیرخواران زیر ۶ ماه) میتوانند از فوائد واکسن آنفلوانزا بهره ببرند، ولی بدلیل محدودیتهای دسترسی، هم در مقیاس جهانی و هم کشور ما، گروههایی در اولویت بالاتری برای دریافت واکسن تعیین شده اند و بهترین زمان برای تزریق واکسن از نیمه شهریور تا نیمه مهرماه است.
به گفته ناصحی؛ اثربخشی واکسن آنفلوانزا در پیشگیری از بروز بیماری بطورکلی ۴۰ تا ۶۰٪ است؛ اما حتی در صورت ابتلاء، نقش مهمی در کاهش شدت بیماری دارد؛ مع الوصف باید یادمان باشد که زدن واکسن به هیچوجه نمیتواند جایگزین استفاده از ماسک، فاصلهگذاری فیزیکی و رعایت آداب تنفسی شود.
ناصحی تأکید کرد: سلامت جامعه در گرو آگاهی و همکاری مردم است، اگر مردم آگاه باشند و اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنند، میتوانیم آیندهای بدون سل و جامعهای سالمتر داشته باشیم.
