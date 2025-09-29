  1. سلامت
چه کسانی باید واکسن آنفولانزا تزریق کنند؟

با نزدیک شدن به فصل پاییز و افزایش احتمال ابتلا به آنفولانزا، تزریق واکسن به ویژه برای سالمندان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای اهمیت پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، با آغاز فصل پاییز و نزدیک شدن به زمان شیوع آنفولانزا، توصیه می‌شود افراد نسبت به تزریق واکسن آنفولانزا اقدام نمایند. افراد دارای اولویت برای تزریق واکسن شامل سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، بیماران دارای نقص سیستم ایمنی و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای هستند و بهترین زمان برای تزریق واکسن، از اواسط شهریور تا اواسط مهرماه است.

واکسن آنفولانزا ممکن است عوارضی مانند آزاد، قرمزی، درد و تورم در محل تزریق و همچنین تب و سردرد ایجاد کند که معمولاً خفیف و موقتی است. از نظر اثربخشی، بین واکسن‌های ساخت کشورها یا شرکت‌های مختلف تفاوتی وجود ندارد و همه واکسن‌ها باید در یخچال با دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند.

رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تزریق واکسن می‌تواند به پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا کمک کرده و سلامت افراد و خانواده‌ها را حفظ کنند.

کد خبر 6606105
محدثه رمضانعلی

