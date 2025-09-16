به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رادیو گفت‌وگو، محمد فرحبخش، متخصص عفونی بیمارستان شهدای تجریش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به ماهیت مسری و گاه کشنده آنفولانزا، بر اهمیت واکسیناسیون و رعایت بهداشت فردی تأکید کرد.

وی گفت: آنفولانزا توسط ویروس‌های A و B ایجاد می‌شود و نوع A توان ایجاد پاندمی‌های مرگبار را دارد. بیماری از طریق قطرات تنفسی یا تماس مستقیم منتقل می‌شود و به همین دلیل لازم است عادات اجتماعی مانند دست دادن محدود و شست‌وشوی مکرر دست‌ها رعایت شود.

به گفته فرحبخش، کودکان زیر دو سال، سالمندان، زنان باردار، بیماران قلبی، ریوی، کبدی، دیابتی، مبتلایان به مشکلات عصبی خاص، افراد چاق و بیماران با ضعف ایمنی بیشترین خطر ابتلاء و عوارض شدید را دارند.

این متخصص عفونی با اشاره به امکان انتقال ویروس در دوره نهفتگی بیماری خاطرنشان کرد: ممکن است فرد تا ۴۸ ساعت قبل از بروز علائم، ویروس را منتشر کند؛ بنابراین پیشگیری فردی و واکسیناسیون توأمان لازم است. بهترین زمان تزریق واکسن، پایان تابستان و اوایل پاییز است.

وی علائم اصلی بیماری را شروع ناگهانی تب بالا، لرز، سردرد، دردهای عضلانی و کوفتگی شدید دانست و افزود: شدت علائم و کمبود آبریزش بینی در آنفولانزا نسبت به سرماخوردگی بیشتر است. در صورت بروز سرفه خلط‌دار یا علائم تنفسی شدید، احتمال ابتلای ثانویه باکتریایی وجود دارد که نیاز به درمان آنتی‌بیوتیکی دارد.

فرحبخش توصیه کرد بیماران در زمان ابتلاء در منزل استراحت کنند، با تغذیه سالم و مایعات گرم بدن را تقویت کنند و از تماس با دیگران بپرهیزند.

وی گفت: واکسن پیشگیری صد درصدی نمی‌کند، اما شدت بیماری و نیاز به بستری را کاهش می‌دهد. در موارد پرخطر، مصرف داروی ضدویروسی اوسلتامیویر در روزهای ابتدایی می‌تواند مفید باشد.