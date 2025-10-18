مجید الهی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان کمک‌های حامیان ایتام و محسنین خراسان شمالی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته و به ۷۳۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: از این میزان، ۴۶۰ میلیارد ریال به‌صورت نقدی و مابقی در قالب کمک‌های غیرنقدی به فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.

الهی‌راد با اشاره به همکاری گسترده خیران استان گفت: اکنون ۳۶ هزار و ۸۰۰ حامی در طرح‌های اکرام ایتام و محسنین با کمیته امداد همکاری دارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) اضافه کرد: ۱۲۶ حامی نیز در خارج از کشور از طریق سامانه‌های ارتباطی با این نهاد همکاری داشته و کمک‌های خود را مستقیماً به حساب فرزندان معنوی‌شان واریز می‌کنند.