مجید الهی راد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پویش مردمی (آینده ساز باشیم) اظهار کرد: این پویش میتواند سرمایهای ارزشمند برای دانش آموزان باشد و ضمن تأمین نیازهای اولیه زمینه رشد تحصیلی دانش آموزان نیازمند را فراهم میکند.
وی افزود: با توجه به پیش رو بودن شروع سال تحصیلی مردم میتوانند کمکهای خود را از طریق مدارس، پایگاههای کمیته امداد در سطح شهر و سامانههای الکترونیکی هدیه دهند تا جمع آوری صورت گیرد و لوازم مورد نیاز خریداری و بین دانش آموزان نیازمند توزیع شود.
مجید الهی راد با بیان اینکه خیرین باید در زمینه کمک به دانش آموزان ورود کنند، خاطرنشان کرد: ۱۵ هزار دانش آموز چشم انتظار کمک خیرین هستند.
وی گفت: هدف از برگزاری این پویش، تأمین نوشت افزار و ایجاد فضای امید و ترویج فرهنگ کمک به دانش آموزان نیازمند است؛ این پویش با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش و کمیته امداد استان برگزار میشود.
