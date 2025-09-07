به گزارش خبرنگار مهر، در آیین توزیع نوشتافزار که پیش از ظهر یکشنبه در اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی بزگرار شد، مجید الهیراد، از توزیع ۱۵ هزار و ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر بین دانشآموزان نیازمند استان خبر داد.
وی اظهار کرد: این پویش با عنوان «آیندهساز باشیم» از نیمه مردادماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد و هدف آن تأمین ملزومات تحصیلی دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی جدید است.
الهیراد با بیان اینکه هر بسته شامل اقلام کامل لوازمالتحریر به ارزش متوسط ۷۰۰ هزار تومان است، افزود: برای تهیه و توزیع این تعداد بسته بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی همچنین از برپایی ۲۷۲ پایگاه جشن عاطفهها در سراسر استان خبر داد و گفت: این پایگاهها با هدف جمعآوری کمکهای مردمی و جلب مشارکت خیران برای تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان نیازمند برپا شده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی بیان کرد: بستههای لوازمالتحریر توزیعشده با مشارکت خیران نیکوکار، مراکز نیکوکاری و کمیته امداد تهیه شده و از امروز در اختیار دانشآموزان نیازمند استان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: فرزندانی که تحت پوشش کمیته امداد نیستند اما در دهکهای پایین قرار دارند نیز از طریق مراکز نیکوکاری لوازمالتحریر دریافت میکنند.
در حاشیه این مراسم، یک واحد مسکونی مددجویی که به همت خیران، کمیته امداد و دستگاه قضایی استان ساخته شده بود، با حضور رئیس کل دادگستری خراسان شمالی به مددجو تحویل داده شد.
