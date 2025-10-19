به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشنسرشت با بیان اینکه حمایت از ازدواج جوانان یکی از مهمترین برنامههای حمایتی این نهاد است، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۱۶ مورد کمک به امر ازدواج به زوجهای جوان تحت حمایت پرداخت شده است که این میزان بیانگر ۱۱۱ درصد تحقق نسبت به برنامه ابلاغی است.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، تسهیل شرایط ازدواج جوانان تحت حمایت و فراهم کردن زمینه شروع یک زندگی مشترک آبرومندانه است. کمیته امداد با تأمین بخشی از هزینههای ازدواج، تلاش میکند تا نگرانیهای مالی خانوادههای نیازمند در این زمینه کاهش یابد.
روشنسرشت در ادامه با اشاره به اقدامات کمیته امداد در زمینه تأمین لوازم ضروری زندگی مددجویان گفت: در این حوزه نیز از ابتدای سال تاکنون ۶۹۰ مورد کمکهزینه لوازم ضروری به خانوارهای تحت حمایت پرداخت شده که ۱۳۴.۹ درصد تحقق نسبت به برنامه ابلاغی را نشان میدهد.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان تصریح کرد: این میزان تحقق، نتیجه تلاش مستمر کارکنان و همکاران نیکوکار کمیته امداد در شهرستانهای مختلف استان است که با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیت خیران و منابع داخلی، در جهت توانمندسازی و رفع نیازهای ضروری خانوارهای تحت حمایت گام برداشتهاند.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از ازدواج جوانان و تأمین لوازم ضروری زندگی از مهمترین محورهای فعالیت کمیته امداد محسوب میشود، ادامه داد:کمیته امداد استان زنجان با استفاده از کمکهای مردمی و اعتبارات مصوب، در تلاش است تا ضمن رفع نیازهای اولیه مددجویان، زمینهساز ایجاد آرامش، ثبات و امید در خانوادههای تحت حمایت باشد.
روشنسرشت ضمن قدردانی از مشارکت خیران و مردم نیکوکار استان زنجان گفت: تداوم این روند نیازمند همراهی همیشگی مردم است و بدون شک با استمرار این حمایتها، شاهد افزایش سطح رفاه و توانمندسازی هرچه بیشتر خانوادههای تحت پوشش خواهیم بود.
