به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات همزمان با فرآیند خرید خودروهای جدید نجات، طراحی تجهیزات موردنیاز در بخش انتهایی کابین این خودروها با هدف بهینهسازی عملیات امدادی آغاز شده است.
در راستای ارتقای سطح آمادگی عملیاتی تیمهای امدادی، به دستور ریاست محترم جمعیت هلالاحمر، طراحی و جانمایی تجهیزات امدادی متناسب با نیاز مأموریتهای مختلف در حال انجام است. این اقدامات همزمان با مراحل تأمین خودروهای نجات جدید در دستور کار قرار گرفته است.
امروز بخشی از اقلام تخصصی مرتبط با عملیاتهای آواربرداری، جادهای و همچنین تجهیزات مورد استفاده تیمهای عملیات سیلاب جمعآوری و بررسی شد تا در مرحله طراحی مورد استفاده قرار گیرد.
فرآیند طراحی تجهیزات در هماهنگی با تیمهای فنی و عملیاتی سازمان در حال پیگیری است تا خودروهای امدادی جدید با کارایی حداکثری و متناسب با نیازهای عملیاتی وارد چرخه شبکه امدادونجات کشور شوند.
